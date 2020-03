Facebook Donasikan 100 Juta Dolar AS untuk Perusahaan Media Terdampak Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Facebook menjanjikan donasi 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun) untuk perusahaan media, termasuk penerbit lokal Amerika Serikat, yang terdampak pandemik virus corona baru (COVID-19), Senin (30/3/2020).

Perusahaan media, terutama media cetak, menanggung beban karena banyak pengiklan menarik anggaran promosi untuk menjaga pengeluaran selama masalah Corona masih berlangsung.

Surat kabar Vatican berusia 160 tahun, L'Osservatore Romano, yang menghentikan pencetakan pekan lalu, merupakan satu dari sejumlah media cetak yang kesulitan bertahan.

Donasi 100 juta dolar AS dari Facebook tersebut termasuk 25 juta dolar AS dalam bentuk dana hibah darurat untuk media lokal, dan 75 juta dolar AS dalam bentuk iklan untuk perusahaan media secara global.

Putaran pertama hibahnya ditujukan kepada 50 redaksi lokal di Amerika Serikat dan Kanada.

Pada Jumat (27/3), perusahaan induk Google, Alphabet, menyumbang lebih dari 800 juta dolar AS atau sekitar Rp12,8 triliun untuk memproduksi pasokan medis yang digunakan melawan COVID-19 dan dalam bentuk iklan kepada usaha kecil dan menengah, juga pemerintah dan organisasi kesehatan.