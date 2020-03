Pesawat Ambulans Udara Lion Air Terbakar di Filipina

Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Lion Air terbakar di Filipina ketika lepas landas di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, Minggu (29/3/2020) malam.

Dilansir dari The New York Times, pesawat yang menjadi ambulans udara itu dijadwalkan berangkat dari Manila menuju Jepang. Tercatat seluruh penumpang, termasuk pilot, dua kru pesawat, seorang dokter, seorang perawat, seorang tenaga medis untuk di pesawat, seorang warga AS, serta seorang warga Kanada, tewas.

"Sayangnya, tidak ada penumpang yang selamat," terang Otoritas Bandara Internasional Manila dalam pernyataan resmi.

Otoritas tersebut menyatakan runway telah ditutup dan penyelidikan terkait terbakarnya pesawat Lion Air Flight 5880 itu tengah dilakukan.

Kepala Palang Merah Filipina, Senator Richard Gordon, mengatakan tim medis sudah dikirim ke bandara untuk merespons peristiwa ini.

"Pesawat itu terbakar dan meledak ketika lepas landas dari runway 24 di NAIA [kode Bandara Ninoy Aquino]," ujarnya.

The Strait Times Singapura melaporkan manifes pesawat menunjukkan bahwa penumpang berkebangsaan Kanada di pesawat itu dalam keadaan sakit. Namun, belum dapat dipastikan apakah pasien tersebut sedang dievakuasi menuju Tokyo.

Kementerian Kesehatan Filipina telah membantah pihaknya menyewa pesawat itu untuk mengirim pasokan medis ke daerah-daerah yang paling terdampak penyebaran virus corona.

Adapun peristiwa ini berlangsung sekitar pukul 20.00 waktu setempat.