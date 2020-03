Kemenlu AS Mengimbau Warganya di Indonesia untuk Segera Pulang

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Neger (Kemenlu) Amerika Serikat sudah mengambil sikap tegas bagi warganya yang bekerja di kantor perwakilan Paman Sam di Indonesia dalam menghadapi wabah virus Corona (Covid-19).

Mereka menyarankan bagi para pekerjanya, atau setidaknya keluarga pekerja, di Kedutaan Besar Jakarta, Misi Perwakilan AS untuk ASEAN, Konsulat Jenderal Surabaya dan Konsulat Medan, yang berusia di bawah 21 tahun, untuk kembali ke Amerika dalam waktu dekat ini.

Keputusan ini tertuang dalam surat yang dibuat per Kamis (26/3/2020). Meski demikian, "Kedutaan Besar AS di Jakarta, Konsulat Jenderal AS di Surabaya dan Konsulat Medan tetap terbuka untuk fungsi-fungsi misi penting. Layanan untuk warga A.S. tetap tersedia," tulis surat tersebut, yang dikutip dari laman resmi Kedutaan Besar AS.

Ada sejumlah alasan mengapa Kemenlu AS memutuskan untuk memulangkan warganya yang berusia di bawah 21 tahun. Pertama adalah perkembangan kasus pasien positif di Indonesia yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Kedua, kapasitas fasilitas kesehatan di Indonesia. Dan terakhir, ketersediaan penerbangan ke AS dari Indonesia.

"Di bawah peringatan level 4 dari Negara, warga Amerika yang saat ini berada di Indonesia harus mengatur untuk segera kembali ke Amerika Serikat, kecuali mereka siap untuk tetap di luar negeri untuk waktu yang lama," tulis surat tersebut.

Menurut Kemenlu AS, ini saatnya warga mereka untuk meninggalkan Indonesia. Pasalnya, menurut mereka, tidak ada yang tahu kapan pemerintah Indonesia akan menghentikan penerbangan secara menyeluruh. Sejauh ini, menurut surat imbauan tersebut, wisatawan asal China, Iran, sebagian Italia dan Korea Selatan dalam 14 hari terakhir sudah ditolak masuk

"Warga negara AS yang ingin meninggalkan Indonesia harus membuat pengaturan perjalanan mereka sendiri secepat mungkin, karena penerbangan komersial masih tersedia, meskipun pada tingkat yang sangat sedikit saat ini," tulis surat itu.