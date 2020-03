Kinerja Tencent Meleset dari Estimasi

Bisnis.com, JAKARTA — Tencent Holdings Ltd. membukukan pendapatan bersih senilai 21,6 miliar yuan (US$3,1 miliar) pada kuartal IV/2019, atau melesat dari estimasi analis yang memprediksi sebesar 22,8 miliar yuan.

Dilansir dari Bloomberg, Rabu (18/3/2020), pendapatan perusahaan naik menjadi 105,8 miliar pada periode yang sama. Angka ini juga meleset dari perkiraan analis senilai 103,7 miliar yuan.

Secara keseluruhan, Tencent mencatatkan profit bersih senilai 93,3 miliar yuan atau naik 19 persen dibandingkan 2018. Sebelumnya, analis memprediksi korporasi bakal meraup laba senilai 94,2 miliar yuan.

Adapun, pendapatan pada tahun lalu tumbuh 21 persen menjadi 377,3 miliar yuan dibandingkan 2018.

Melesetnya profit Tencent sekaligus membuat khawatir para investor di tengah perlambatan ekonomi China dan meningkatnya persaingan dari ByteDance Inc. Perusahaan ini sempat membukukan jutaan pemain game baru selama pandemik virus corona, tetapi pembelian game misalnya Honor of Kings mulai menurun seiring dengan masyarakat China yang kembali bekerja.

Selain itu, Tencent juga harus bergulat dengan isu industri lainnya. Perusahaan ini harus mengandalkan Honor of Kings and Peacekeeper Elite untuk mempertahankan kinerjanya. Pada saat yang sama, Tencent masih menunggu izin dari pemerintah untuk meluncurkan Call of Duty Mobile.

Pekan ini, perusahaan ini resmi meluncurkan dua permainan populer Mario untuk Nintendo Switch setelah mengantongi izin dari regulator. Tencent juga tengah mengujicoba video dengan gaya Twitter yang akan melekat di Wechat untuk memenangkan persaingan dengan ByteDance..

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!