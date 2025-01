Donald Trump Tiba di Gedung Putih, Ikuti Jamuan Teh bersama Joe Biden

Presiden AS Joe Biden dan istri menjamu Presiden Terpilih Donald Trump bersama istri di Gedung Putih untuk sesi minum teh bersama.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Terpilih AS Donald Trump bersama istrinya, Melania Trump tiba di Gedung Putih atau White House untuk mengikuti tradisi transisi kepresidenan Amerika Serikat.

Berdasarkan siaran Fox News di lokasi, Trump tiba di Gedung Putih bersama istrinya dengan mengendarai mobil hitam. Keduanya turun di karpet merah.

Di depan pintu, Presiden Joe Biden bersama Ibu Negara AS Jill Biden menjamu kedatangan Trump dan Melania. Mereka berempat berbincang sejenak lalu menghadap awak media untuk berfoto.

Keempatnya kemudian berjalan memasuki Gedung Putih untuk berbincang sebelum pelantikan presiden baru.

Dilansir dari Reuters, pertemuan tertutup dengan jamuan teh dan kopi di Gedung Putih itu merupakan tradisi transisi presiden AS.

Presiden petahana beserta ibu negara menyambut kedatangan presiden terpilih dan pasangannya untuk berbincang.

Kondisinya berbeda pada empat tahun lalu, ketika Trump menolak untuk mengakui kemenangan Biden dan tidak menghadiri pelantikannya. Kala itu, tidak terdapat jamuan teh dan kopi di Gedung Putih.

Berdasarkan pemberitaan Reuters, sebelum tiba di Gedung Putih, Trump dan Melania terlebih dahulu mendatangi Gereja Episkopal St. John di Washington, AS. Keduanya mengikuti kebaktian doa menjelang pelantikan.

Sekitar pukul 09.30 waktu setempat, Trump meninggalkan gereja tersebut untuk mengunjungi Gedung Putih.

Adapun, Pelantikan Presiden Trump akan berlangsung pada pukul 12.00 waktu setempat. Berdasarkan waktu Indonesia, pelantikan itu berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB.

Pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) 2025—2029 akan berlangsung di Gedung Kongres AS atau US Capitol, Washington.