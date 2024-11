Presiden Prabowo Bertemu Direktur CIA di AS

Presiden Prabowo menerima Direktur Central Intelligence Agency (CIA) William J Burns di sela kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat (AS), Selasa (12/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Direktur Central Intelligence Agency (CIA) William J Burns di sela kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat (AS), Selasa (12/11/2024).

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu dini hari, Burns pada kesempatan itu didampingi Assitant Director For EAPMC Henry Kim, dan Chief Of Station Jakarta Carlos.

Mereka mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Wisma Indonesia, Washington DC. Menurut laporan, pertemuan berlangsung tertutup.

Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan kehormatan dari negara tersebut. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden.

Di sela kunjungan ke AS Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States-Indonesia Society (USINDO) yang digelar di Ruang Dumbarton, Hotel Four Season, Washington DC, Senin (11/11).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar AS yang telah lama berinvestasi di Indonesia, termasuk Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya.

Dalam keterangan persnya usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan AS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.