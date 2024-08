Diskon dan Promo Kemerdekaan HUT ke-79 RI, dari Gojek, Yoshinoya, Citilink, hingga Telkomsel

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI, peritel makanan minuman, produsen pakaian hingga provider memberikan diskon spesial dan promo 17 Agustus 2024.

Berikut adalah deretan promo 17 Agustus tersebut:

1. Bakmi GM

Bakmi GM mengeluarkan promo yang disebut dengan ‘Promo Paket Merdeka’ yang terdiri dari 2 paket dengan harga terjangkau. Paket ini berlaku mulai 1 - 31 Agustus 2024 mendatang dan tersedia untuk dine in, take away, maupun delivery. Namun perlu diketahui bahwa harganya belum termasuk pajak dan tidak berlaku pada gerai food truck, stasiun, dan juga bandara.

2. Yoshinoya

Yoshinoya menyediakan promonya dengan nama ‘promo merdeka’, yaitu promo cashback sebesar 45% dalam bentuk voucher senilai Rp50.000 dengan pembelian minimal Rp110.000. Promo hanya bisa didapatkan di hari kemerdekaan (17 Agustus 2024), tetapi vouchernya berlaku sampai 2 minggu kedepan mulai dari tanggal 18 Agustus 2024.

3. Taman Mini Indonesia

Taman Mini Indonesia (TMII) mengeluarkan promo dengan nama ‘Diskon Merdeka’, yaitu diskon masuk TMII dari nominal Rp25.000 menjadi Rp.7.900 yang hanya berlaku pada tanggal 17 Agustus 2024. Promo lain yang diberikan TMII adalah ‘Gratis Naik Kereta Gantung’. Uniknya, promo ini hanya berlaku untuk mereka yang memiliki unsur nama ‘AGUS’ pada KTP-nya.

4. Trans Snow Bintaro

Trans Snow Bintaro juga menyediakan promonya yang bernama ‘Promo Semarak 45’ yang berlaku mulai 12 hingga 18 Agustus 2024. Promo ini berbentuk diskon pada harga tiket masuknya, yaitu tiket hari kerja seharga Rp230.000 menjadi Rp145.000 dan tiket akhir pekan seharga Rp300.000 menjadi Rp178.000.

5. Gojek

Gojek juga memberikan promo perjalanan besar-besaran yang bernama ‘Festival Promo 79’, yaitu promo yang berbentuk diskon sampai dengan Rp79.000 menggunakan kode promo GOMERDEKA. Diskon ini dapat digunakan pada perjalanan GoCar, GoRide, dan GoTransit, bahkan dapat juga digunakan pada mode GoSend.

Berikut adalah detail promonya:

GOCAR: 2x voucher diskon Rp13.000 untuk semua layanan GoCar

GORIDE: 3x voucher diskon Rp8.000 untuk GoRide dan GoRide Comfort

GOTRANSIT: 3x voucher diskon Rp5.000 untuk GoRide dan GoRide Comfort

GOSEND: 2x voucher diskon Rp7.000 untuk GoSend

6. Citilink

Citilink merayakan hari kemerdekaan dengan mengeluarkan promonya dengan nama ‘Independeals Day’ yang dikhususkan pada perjalanan dalam negeri. Harga tiket mulai dari Rp79.000, diskon Bank hingga Rp.790.000, bonus LinkMiles 2 kali lipat, dan menukar merchant partners 17 miles adalah beberapa promonya yang bisa didapatkan pada pembelian tiket 8 - 18 Agustus di penerbangan 8 Agustus - 31 Desember 2024.

7. Abuba Steak

Abuba Steak menyediakan promo dengan nama ‘Promo HUT RI’ yang berlaku dari tanggal 17 hingga 31 Agustus 2024, yaitu diskon menu ‘Grilled Chicken Steak’ yang bisa didapat hanya dengan Rp17.000 dan berlaku pada dine in dan juga take away. Namun untuk mendapatkannya, Anda wajib membeli 1 menu varian beef steak. Perlu diingat juga bahwa promo ini tidak bisa digabungkan dengan promo lainnya.

8. Puyo

Puyo menghadirkan ‘Promo 17-an’ yang hanya berlaku pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2024, yaitu promo diskon 1 gratis 1 alias diskon 50% untuk menu ‘Silky Klepon’. Promo ini hanya bisa didapatkan menggunakan metode cashless (pembayaran tanpa uang fisik), maksimal 2 paket per transaksi, dan untuk pembelian langsung di outlet Puyo.



9. SaladStop!

SaladStop! menyediakan promo ‘Independence Day Special’ yang hanya berlaku pada tanggal 17 Agustus 2024. Promo ini berbentuk diskon besar-besaran, yaitu diskon pada menu ‘LeanToast Salmon Mentai’ dari harga Rp.60.000 menjadi Rp17.000 yang hanya berlaku dengan pembelian ‘Salad’, ‘Wrap’, atau ’Super Protein Bowl’.

Tak hanya itu, SaladStop! juga menyediakan menu khusus HUT RI, yaitu ‘Sei Merdeka’ dan ‘Tuna Matah Raya’ yang bisa didapatkan dengan harga Rp79.000.



10. Shaburi dan Kintan Buffet

Serupa dengan TMII, Shaburi yang bekerjasama dengan Kintan Buffet juga memberikan promo khusus untuk mereka dengan unsur nama ‘AGUS’ pada kartu identitasnya, yaitu dengan mendapatkan diskon sebesar 45%.

Promo ini hanya berlaku pada tanggal 12 sampai 18 Agustus 2024, dan hanya tersedia untuk paket ‘Osaka’, ‘Spesial’, dan juga ‘Premium’, serta tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.



11. CFC

CFC juga merayakan hari kemerdekaan dengan memberikan sejumlah promo yang dinamakan ‘Promo Menyambut Kemerdekaan’. Promo ini terdiri dari ‘Promo Merdeka’ dan ‘Promo Pesta Chicken Strips’ yang berlaku mulai tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus 2024 dan tersedia dalam bentuk dine in, take away, ataupun online delivery.



12. Dekoruma

Perusahaan kebutuhan rumah ini juga menyediakan ‘Promo HUT RI Spesial Kemerdekaan’ yang tersedia dari tanggal 12 hingga 22 Agustus 2024. Promonya antara lain adalah diskon hingga 60% + gratis furnitur, gratis furnitur Aira meja televisi, dan berbagai pilihan ‘Kombo Hemat’.



13. MAiSEN

MAiSEN juga menyediakan promo ‘Merdeka Makan di MAiSEN’ yang berlaku dari tanggal 12 hingga 18 Agustus 2024. Promo ini berupa diskon 17% dengan minimal pembelian Rp150.000 yang hanya berlaku jika makan di tempat. Perlu diketahui bahwa promo ini tidak dapat digabung dengan promo lainnya.



14. Captain Barbershop

‘Promo Merdeka HUT RI Ke-79’ oleh Captain Barbershop menawarkan diskon sebesar 79% untuk ‘Grooming’ yaitu cukur, keramas, dan styling pomade rambut. Promo ini hanya berlaku pada tanggal 17 Agustus 2024. Menggunakan baju dominan merah/putih, member, dan pembayaran cashless adalah persyaratan lain yang harus Anda penuhi untuk mendapatkan promo ini.



15. Telkomsel

Telkomsel juga memberikan ‘Paket Merdeka’ yang hanya bisa didapatkan pada tanggal 17 Agustus 2024. Promo tersebut berupa paket internet 8 GB selama 7 hari yang bisa didapatkan hanya dengan harga Rp17.000. (Yoga Al Kemal)