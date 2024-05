Pendaftaran PIISMA Entrepreneur Dibuka, Catat Syarat dan Cek Kampusnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Program Indonesia Internasional Student Mobility Award (IISMA) pada bidang kewirausahaan (entrepreneur) kembali membuka pendaftaran hingga 17 Mei 2024. Bagi para calon peserta, wajib mengetahui syarat dan daftar kampus yang dituju, agar bisa lolos tahap seleksi.

Dilansir dari situs resmi IISMA, program IISMA - E merupakan skema beasiswa pemerintah bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa Indonesia di universitas terkemuka luar negeri.

Nantinya, para mahasiswa akan mengikuti program selama 6 - 7 minggu. Kegiatan yang dilakukan meliputi belajar kewirausahaan dan budaya negara tempat mereka berkuliah.

Selain itu, para mahasiswa yang menjalankan studi di luar negeri akan mendapatkan cakupan beasiswa mulai dari tiket pesawat pulang-pergi dan visa, biaya pendaftaran kampus dan uang kuliah, biaya hidup, asuransi, dan dana darurat.

Syarat Pendaftaran IISMA - E 2024

1. Mahasiswa dinyatakan aktif program sarjana atau vokasi yang sedang terdaftar dan tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Berikut Kriteria Mahasiswa

- Calon peserta tingkat sarjana minimal semester 6 di perguruan tinggi dibawah Kemendikbudristek

- Calon peserta tingkat diploma 4 minimal semester 6 di perguruan tinggi dibawah Kemendikbudristek

2. Calon peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berdomisili di Indonesia dan tidak mempunyai kewarganegaraan ganda

3. Calon peserta berusia maksimal 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2024

4. Memiliki IPK kumulatif minimal 3,0 dari skala 4,0 yang dibuktikan melalui transkrip akademik terbaru

5. Calon peserta mendapat rekomendasi dari ketua program studi atau ketua jurusan di universitas asal

6. Calon peserta tidak pernah mengambil cuti kuliah selama masa studi

7. Calon peserta tidak mengikuti program unggulan kampus merdeka lainnya selama mengikuti program IISMA

8. Tidak mengikuti perkuliahan di universitas asal

9. Belum pernah mengikuti program IISMA sebelumnya

10. Melampirkan sertifikat kemahiran bahasa inggris dengan minimal skor:

- TOEFL iBT

- IELTS: 6.0

- Duolingo: 1000

- TOEIC: 785

11. Tidak pernah melanggar peraturan, norma, dan hukum yang berlaku di Indonesia

12. Mentaati peraturan perundang-undangan selama mengikuti IISMA

Syarat Dokumen

1. Surat pernyataan ditandatangani dan distempel (bermeterai) oleh pemohon dan orang tua atau wali

2. Surat pernyataan ditandatangani dan dicap (bermeterai) oleh ketua program studi atau ketua jurusan

3. Jika calon peserta menerima beasiswa seperti KIP - K, wajib melampirkan surat pernyataan penerima beasiswa dari Kemendikbudristek

4. Rencana bisnis

5. Scan berwarna KTP

6. Kartu Keluarga (KK)

7. Transkrip akademik semester 1 - 5

8. Tes kemahiran bahasa inggris: IELTS/TOEFL iBT/Tes Bahasa Inggris Duolingo/TOEIC

9. Scan SKCK

10. Scan surat pernyataan bebas narkotika

11. Surat pernyataan dan rekomendasi dari kampus tujuan yang ditandatangani dengan materai oleh wakil rektor

Daftar Kampus IISMA - E 2024

1. The University of Melbourne, Australia

2. The University of Adelaide, Australia

3. Curtin University, Aus

4. Hanyang University, Korea Selatan

5. Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat

6. University of Missouri-Kansas City, Amerika Serikat

7. University of California (UC) Davis, Amerika Serikat

8. Vytautas Magnus University, Lithuania

9. Aalto University, Finlandia

10. Frankfurt School of Business and Management, Jerman

11. Lund University, Swedia

12. University of Leicester, Inggris

13. Singapore Management University, Singapura (Nur Afifah Azahra Aulia)

