Mentorbaik Gelar Edukasi Saham, Ajarkan 5 Strategi Berinvestasi

Bisnis.com, JAKARTA- Menjelang ulang tahun ke-2, Mentorbaik kembali mengadakan acara edukasi saham “Mentor Basecamp” tentang bagaimana memahami investasi saham secara holistik.

Hal ini bertujuan agar seorang investor dapat membedakan antara peluang dengan jebakan di bursa yang kejam. Kegiatan bertajuk “Mentor Basecamp” ini berlangsung pada 2-3 Maret 2024 di Hilton Garden Inn, Jakarta.

Kegiatan ini mendorong semua peserta berkumpul dan berinteraksi dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan. “Acara Mentor Basecamp ini merupakan kali kedua kami adakan. Pesertanya 100 orang lebih, melebihi peserta dari batch pertama,” ujar Steven Rinaldy yang merupakan salah satu founder Mentorbaik, dikutip dari siaran pers, Minggu (2/3/2024).

Selain konten Analisa dan Edukasi yang digawangi 6 mentor yaitu Robert Widjaja, Tomy Hardiwidjaja, Ricky Andrean, Thomas William Simardjo, Rizza Adillah dan Steven Rinaldy, member juga bias bertanya apa saja seputar investasi secara terbuka sehingga semuanya bisa saling berbagi dan belajar dari pengalaman masing-masing.

Lahir dari keprihatinan akibat fenomena investasi bodong dan banyaknya pompom saham yang melanda masyarakat pada tahun 2022, enam sekawan ini memutuskan untuk membagi wawasan dan pengalaman yang dimiliki melalui sebuah komunitas Mentorbaik.

“Kami ingin mengajak investor untuk bisa memahami bisnis dari lembaran saham yang mereka beli sehingga mereka bisa memiliki rasa nyaman dalam berinvestasi di pasar saham,” ujar Robert Widjaja.

Mentorbaik juga akan menyediakan layanan webinar mengenai berbagai topik menarik antara lain market update, bedah emiten dan konsultasi.



“Sebentar lagi akan ada launching fitur baru di mana peserta dapat ikut berpartisipasi untuk sharing informasi. Sehingga harapannya Mentorbaik bisa menjadi perpustakaan data yang paling lengkap untuk investor menyelidiki potensi suatu emiten ataupun sektor industrinya,” ujar Tomy Hardiwidjaja.



Komunitas Mentorbaik saat ini merupakan salah satu komunitas value investor terbesar yang berisikan lebih dari 3.000 anggota aktif yang berisikan dari profil mulai dari investor berpengalaman, influencer saham, analis sekuritas hingga investor pemula.

“Untuk investor pemula, kami memiliki fitur Mentorbasic yang berisikan materi pembelajaran value investing dari awal. Teman-teman juga bisa menonton video Free Webinar kami yang berjudul Value Investing by Thowilz di Youtube Mentorbaik.” pungkas Steven Rinaldy.

