Respons Singkat Menteri Basuki Usai Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono enggan berkomentar banyak usai diisukan bakal mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Wahh," respon Basuki singkat saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Di tengah kencangnya kabar kemundurannya dari kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi, belakangan Basuki memang justru terlihat romantis dengan orang nomor 1 di Indonesia.

Terbaru, Menteri PUPR yang akrab disapa Pak Bas itu baru saja mengawal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke wilayah Jawa Tengah untuk meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang telah rampung dibangun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah sebelumnya sempat menjelaskan belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut di lingkup wilayah Kementerian PUPR.

Zainal memastikan bahwa isu tersebut tidak akan mengganggu kinerja Kementerian PUPR dalam menggarap proyek-proyek ke depan.

"Belum tahu, pokoknya kita jalanin apa yang ada di APBN," jelasnya.

Adapun sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan terdapat sejumlah Menteri kabinet Indonesia Maju yang diisukan bakal mundur.

Faisal Basri menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut yang paling siap untuk meninggalkan kabinet pemerintahan Jokowi. Di samping itu, Faisal Basri juga sempat menyebut nama Menteri PUPR.

“Ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur [dari pemerintahan Presiden Jokowi]. Itu efeknya akan dahsyat,” jelasnya dalam Political Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan oleh Progresif Indonesia.

