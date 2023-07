Lupakan Barat, Lihatlah China!

Bisnis.com, JAKARTA -- China belakangan ini menjadi magnet dunia. Tidak hanya kekuatan ekonomi yang memukau, tetapi kemampuan militernya juga bukan kaleng-kaleng. Sejumlah lembaga internasional menempatkan militer China di posisi ketiga, di bawah Rusia dan Amerika Serikat.

Peringkat ini tentu belum memperhitungkan konflik di Ukraina yang telah menguras tenaga dan sumber daya militer Rusia. Jika itu dihitung, kemungkinan besar China bisa menyalip Rusia sebagai negara terkuat nomor dua di dunia.

Kombinasi antara kemampuan ekonomi dan militer telah menjadikan China sebagai kekuatan yang mematikan. China menguasai rantai pasok perdagangan global. Produk domestik bruto atau PDB China US$ 17,96 triliun atau melejit berkali-kali lipat selama dua dasawarsa terakhir. Padahal Bank Dunia mencatat tahun 2003 PDB China hanya berada di angka US$1,6 triliun.

Tren kenaikan PDB itu sejalan dengan meningkatnya belanja militer China. Tahun 2022 lalu misalnya, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) military expenditure China mencapai US$292 miliar. Jumlah ini memang masih di bawah belanja militer AS yang tercatat senilai US$877 miliar tetapi jauh di atas Rusia yang hanya US$86,4 miliar. Apalagi belanja militer Indonesia yang tidak sampai 10 persennya dari China.

Selain anggaran militer jumbo, China juga terbukti memiliki kemampuan untuk mengembangkan industri militer domestiknya. China adalah salah satu eksportir perangkat militer terbesar di dunia. China mampu membuat rudal balistik, senjata nuklir, peluncur roket, pesawat siluman J-20, hingga kapal kelas perusak.

Sementara di bidang ekonomi, korporasi-korporasi China juga memiliki pengaruh besar baik dari sisi regional maupun global. Ekonomi digital China berkembang pesat. Ada Huawei, TikTok, hingga AliBaba yang mampu menembus dan menguasai pasar global. Perpaduan kekuatan ekonomi digital dan militer tentu membuat Barat ketar-ketir.

Apalagi, ekonomi digital tidak hanya menyajikan tampilan dan kemudahan akses yang banyak memukau khalayak, tetapi di dalamnya juga terdapat ancaman tentang akses informasi dan kerahasiaan data. Siapa saja yang menguasai teknologi digital akan memperoleh data secara percuma dan hal itu tentu akan berguna bagi kepentingan pengembangan ekonomi bahkan militer.

Atas dasar ini pula, Barat dibuat cemas. Agresifitas perusahaan digital 'Made In China' itu mengancam hegemoni mereka yang telah berumur ratusan tahun. Barat tak ingin China mengusik kepentingan mereka tidak di Timur, Pasifik, Amerika Selatan, atau bahkan negara-negara Afrika.

Perang propaganda 'bahaya China' semakin terbuka. Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sampai-sampai melihat China sebagai ancaman. Tentunya ancaman terhadap dominasi mereka di Timur selama ini. China saat ini memang cukup agresif menebar pengaruhnya di negara-negara kawasan Asia Pasifik.

Pengaruh itu dilakukan dengan klaim tradisional mereka atas wilayah Laut China Selatan (LCS), yang sebagian juga masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, dan kehadiran pangkalan militer mereka di kepulauan Solomon hingga Afrika. Klaim LCS memicu ketegangan dengan negara-negara Asean, termasuk Indonesia, yang dengan mudah dimanfaatkan AS dan sekutunya untuk ikut-ikutan nimbrung dalam sengketa tersebut.

Klaim China meskipun tidak bisa diterima dan harus ditolak dalam hukum internasional, tetapi agak sedikit masuk dalam logika. China dan Asia Tenggara memiliki hubungan sejarah panjang selama ribuan tahun. Klaim mereka ada dasar historisnya. Sedangkan Barat, mereka datang ke dunia timur dengan penjajahan. Tidak pernah berhubungan secara langsung, tetapi senaknya mengklaim ini tanah saya, ini jajahan saya. Gold, Glory, Gospel!

Wajar dengan kemajuan militer dan ekonomi China, dalam hal tertentu bersama Rusia, mulai menantang dominasi Barat. Pemimpin China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan telah menyepakati untuk mendorong perubahan secara bersama-sama.

"Saat ini ada perubahan yang belum pernah kita lihat selama 100 tahun dan kitalah yang mendorong perubahan ini bersama-sama," ucap XI usai bertemu Putin di Moskow beberapa waktu lalu.

Lalu Bagaimana Posisi Indonesia?

Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman traumatis dengan Barat. Pernah dijajah selama ratusan tahun. Pada saat berusia seumur jagung, Indonesia dirongrong dengan suplai senjata kepada para elite politik yang tidak suka dengan kebijakan pusat. Sementara setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, Indonesia dibebani utang dan kewajiban-kewajiban lainnya yang hampir membuat sulit bernafas.

Meski demikian, Indonesia pernah secara langsung berhadapan dengan kekuatan Barat. Sentimen antibarat begitu kuat ketika Sukarno berkuasa. Pertunjukkan antibarat Sukarno tampak dari penumpasan PRRI dan Permesta di Sumatra dan Sulawesi, perebutan Irian Barat, hingga puncaknya adalah konfrontasi dengan Inggris di Malaysia.

Sayangnya Sukarno atau Bung Karno tumbang. Dia diganti oleh Jenderal Soeharto yang dinilai pro barat. Modal asing mengucur pada pemerintahannya yang dikenal sebagai Orde Baru. Arsitek-arsitek ekonomi pada Orde Baru mayoritas adalah didikan Barat. Yang paling terkenal pada waktu itu adalah 'Mafia Berkeley'.

Perlahan tapi pasti, ekonomi Indonesia masuk ke masa yang lebih liberal. Hanya saja pada waktu itu, Indonesia gagal mengambil momentum dengan pembangunan industri. Pemerintah justru lengah karena booming komoditas. Akibatnya ketika terjadi krisis finansial di Asia pada 1997-1998, Indonesia menjadi korban paling parah. Rupiah anjlok, inflasi melonjak, pertumbuhuan ekonomi mencapai titik nadir.

Pada titik inilah Barat kembali masuk secara langsung. Mereka cawe-cawe terhadap kehidupan domestik Indonesia. IMF memberikan utang dengan syarat yang begitu panjang. Sejak saat itu Indonesia tidak secara mandiri menentukan kebijakan untuk rakyatnya sendiri. Ingin bikin kebijakan ini pakai acuan World Bank, IMF, OECD dan tetek bengeknya.

Kasus menarik adalah skandal ranking Ease of Doing Business (EoDB) yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Indonesia termasuk negara yang sangat percaya bahwa ranking EoDB akan memberikan implikasi positif pada kegiatan investasi dan ekonomi. Pemerintah bahkan rela melakukan deregulasi besar-besaran. Sampai kemudian borok itu terungkap. EoDB ternyata penuh skandal. Ada conflict of interest.

Kasus hilirisasi nikel juga menjadi contoh begitu perhatiannya Barat terhadap kebijakan Indonesia. Gara-gara RI membuat kebijakan hilirisasi Barat baik itu Eropa kebakaran jenggot. Mereka menggugat ke World Trade Organization alias WTO. Seperti yang sudah ditebak, hasilnya mereka menang. Sudah menjadi rahasia umum, WTO adalah organisasi yang sering menjadi ’alat’ bagi negara maju untuk melanggengkan hegemoninya.

Usai Uni Eropa, yang merasa terganggu akibat kebijakan ’proteksi’ Indonesia terhadap hasil tambangnya, Dana Moneter Internasional alias IMF yang pernah menjerat Indonesia dengan utang triliunan, juga ikut bicara.

Mereka lagi-lagi mengajari Indonesia untuk mengurungkan kebijakan hilirisasi. Dalihnya adalah kebijakan itu perlu dipikirkan dari azas biaya dan manfaat. Meskipun kalau dilihat ujung-ujungnya tidak jauh dari kepentingan negara-negara maju yang merasa terusik.

Wajar jika pernyataan IMF yang seolah ’mengintervensi’ kebijakan domestik Indonesia bikin berang para pejabat. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, secara tegas menantang IMF supaya tidak macam-macam dengan Indonesia. Indonesia tidak bisa diintervensi!

Barat seharusnya bisa mencontoh China saat berhubungan dengan Indonesia. Mau nikel, China datang ke Indonesia dengan melakukan investasi. Di bidang infrastruktur, mereka ikut bangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, meski menyisakan ’utang’ tetapi China masih membuka ruang negosiasi dan tentu saja janji transfer teknologi kereta cepat.

Harus diakui pendekatan China ke Indonesia jauh lebih 'bersahabat' dibandingkan Barat. Mereka datang menawarkan investasi dan memberikan teknologi. Sementara Barat justru kini kian protektif, rasis, dan pesonanya memudar.

Meskipun harus diakui, di Indonesia bukannya tanpa masalah, soal ketimpangan dan pemerataan ekonomi masih menjadi kendala besar. Ada juga kekhawatiran hilirisasi hanya akan dikuasai oleh para oligarki.

Pada posisi ini, Indonesia perlu meniru China yang mampu menciptakan stabilitas politik domestik dan independen dalam luar negerinya. Mereka tidak takut digertak oleh bangsa lain. Memiliki struktur ekonomi dan militer yang kuat dan menganggap ocehan barat sebagai angin lalu. Singkatnya, tak perlu menjadi 'Barat' untuk naik kelas sebagai negara maju, tengoklah China!

