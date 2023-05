Tak Semua PNS Dapat Uang Lembur, Ini Syaratnya menurut Kemenkeu

Bisnos.com, SOLO - Meski akan mengalami kenaikan pada tahun 2024, namun tidak semua PNS akan mendapatkan uang lembur.

ASN mendapatkan kabar baik dari Kemenkeu belakangan ini. Per tahun 2024 mendatang, gaji mereka akan ada tambahan dari uang lembur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan terbaru terkait standar biaya masukan yang berlaku untuk 2024, salah satunya mengatur kenaikan uang lembur aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS).

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Dalam aturan terbaru, PNS akan mendapatkan kenaikan uang lembur yang cukup lumayan per jamnya.

Berdasarkan PMK No. 49/2023, satuan biaya uang lembur bagi ASN golongan I ditetapkan sebesar Rp18.000 per orang per jam (OJ), golongan II Rp24.000, golongan III Rp30.000, dan golongan IV Rp36.000.

Sebelumnya, PMK No. 83/2022, satuan biaya uang lembur bagi ASN golongan I adalah sebesar Rp13.000 (OJ), golongan II Rp17.000, golongan III Rp20.000, dan golongan IV Rp25.000.

Meski demikian, PNS tidak boleh asal lembur. Menurut Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait waktu lembur PNS akan dibatasi.

Selain itu, PNS juga tidak boleh asal lembur. Lembur yang akan dibayar adalah lembur atas perintah atasan, bukan keinginan sendiri.

“Yang pasti kapan orang mau mengajukan lembur ada aturannya, misalnya ada perintah dari atasan, tidak semua pekerjaan boleh dilakukan lembur, ada batasannya,” jelasnya.

