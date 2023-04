On This Day : Kala Amerika Terlibat Perang Dunia Pertama

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada hari ini 106 tahun yang lalu, Amerika Serikat (AS) resmi terlibat dalam Perang Dunia I. Terlibatnya Negeri Paman Sam dalam Perang Dunia I dipicu oleh tindakan Jerman yang menyerang kapal logistik dan mengorbankan ratusan nyawa warga AS.

Awalnya, Presiden AS Woodrow Wilson menyatakan AS sebagai negara netral atas Perang Dunia I yang pecah pada 1914. Mengutip History.com, Kamis (6/4/2023), sikap Wilson tersebut didukung oleh mayoritas warga AS.

Namun, pada saat itu Jerman tengah berupaya mengurung wilayah-wilayah di Kepulauan Britania yang berada di bawah kekuasaan Inggris, mitra dagang terdekat Amerika Serikat.

Dalam aksinya, Jerman merusak ataupun menenggelamkan beberapa kapal dagang AS yang berlayar di perairan Inggris.

Pada Februari 1915, Jerman mengumumkan bakal menyerang kapal manapun yang memasuki zona perang di sekitaran Britania. Sebulan kemudian, Jerman mengumumkan bahwa mereka menenggelamkan kapal barang swasta asal AS, William P. Frye.

Woodrow Wilson berang menanggapi kabar tersebut. Namun, Pemerintah Jerman meminta maaf dan menyebut serangan itu sebagai kesalahan.

Pada 7 Mei tahun yang sama, kapal dagang milik Inggris, Lusitania, terkena serangan torpedo Jerman tanpa pemberitahuan di lepas pantai Irlandia. Akibat serangan tersebut, sebanyak 1.198 dari total 1.959 penumpang kapal tewas. Sebanyak 128 di antaranya adalah warga AS.

Pemerintah Jerman beralasan serangan itu dilakukan karena Lusitania membawa amunisi. AS pun meminta Jerman melakukan reparasi atas perusakan kapal yang dilakukan serta menghentikan semua serangan terhadap penumpang tanpa senjata dan kapal dagang.

Namun, pada November tahun yang sama Jerman menenggelamkan kapal milik Italia tanpa peringatan dini sehingga menewaskan 272 orang, termasuk 27 warga AS. Atas serangan tersebut, opini publik di AS mulai menyerang Jerman.

Tidak lama kemudian, masih pada awal 1917, Amerika Serikat akhirnya memutuskan hubungan diplomasi dengan Jerman. Hanya beberapa jam setelah sikap itu diambil oleh AS, kapal perang German U-Boat, menenggelamkan kapal dagang AS, Housatonic.

Pada 2 April 1017, Presiden Woodrow Wilson menyatakan deklarasi perang terhadap Jerman di hadapan anggota Kongres. empat hari kemudian, permintaan Wilson untuk memerangi Jerman diterima oleh Kongres.

