Daftar 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama merilis daftar lembaga pengelola zakat yang didata hingga Januari 2023.

Di tingkat pusat, ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sudah terbentuk juga 34 Baznas tingkat provinsi dan 464 Baznas kabupaten/kota.

“Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dikutip dari laman resmi Kemenag.

“Ada juga 108 Lembaga yang telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat namun tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” sambungnya.

Kamaruddin menegaskan tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sementara pada ayat (2) mengatur bahwab izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari Baznas;

d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

“Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin wajib segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga amil zakat,” tegas Kamaruddin Amin.

“Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai undang-undang Zakat No.23 Tahun 2011, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang,” sambungnya.

Dikatakan Kamaruddin, pihaknya sengaja merilis daftar pengelola zakat yang berizin dan tidak berizin. Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari upaya melakukan pengamanan dana sosial keagamaan zakat, infak, dan sedekah serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut.

“Ini juga bagian dari menjalankan mitigasi risiko atas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah,” tegasnya.

“Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk selalu menunaikan zakat, infak, dan sedekah kepada Lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat yang telah mendapatkan izin operasional sesuai ketentuan regulasi,” tandasnya.

Daftar 37 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional Berizin

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia

2. LAZ Daarut Tauhid Peduli

3. LAZ Baitul Maal Hidayatullah

4. LAZ Dompet Dhuafa Republika

5. LAZ Nurul Hayat

6. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

7. LAZ Yatim Mandiri Surabaya

8. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah

9. LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya

10. LAZ Pesantren Islam Al-Azhar

11. LAZ Baitulmaal Muamalat

12. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)

13. LAZ Muhammadiyah

14. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

15. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam

16. LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia

17. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani

18. LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa

19. LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)

20. LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten

21. LAZ Yayasan Mizan Amanah

22. LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr

23. LAZ Wahdah Islamiyah

24. LAZ Yayasan Hadji Kalla

25. LAZ Djalaludin Pane Foundation (DPF)

26. LAZ LAGZIS Peduli

27. LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah

28. LAZ Sahabat Yatim Indonesia

29. LAZ Yayasan Telaga Bijak Elzawa

30. LAZ Yayasan Membangun Keluarga Utama

31. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Membangun Umat (LAZNAS BSM Umat)

32. LAZ Yayasan Mandiri Amal Insani

33. LAZ Yayasan Assalam Fil Alamin

34. LAZ WAKAF INFAQ ZAKAT DAN SHODAQOH PESANTREN

35. LAZ Yayasan CT Arsa

36. LAZ LAZISKU KBPII (KELUARGA BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA)

37. LAZ Yayasan Bakrie Amanah

Daftar 33 Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi Berizin

1. LAZ Baitul Maal FKAM, Jawa Tengah

2. LAZ Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation), Jawa Barat

3. LAZ Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB

4. LAZ Dompet Sosial Madani (DSM) Bali

5. LAZ Harapan Dhuafa Banten

6. LAZ Solo Peduli Ummat, Jawa Tengah

7. LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur

8. LAZ Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah

9. LAZ Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya, Kalimantan Tengah

10. LAZ Gema Indonesia Sejahtera, Jawa Barat

11. LAZ Yayasan Insan Madani Jambi

12. LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya, Jawa Timur

13. LAZ As Salaam Jayapura, Papua

14. LAZ Yayasan Al Hilal Rancapanggung, Jawa Barat

15. LAZ Yayasan Persyada Al Haromain, Jawa Timur

16. LAZ Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera, Jawa Timur

17. LAZ Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, DKI Jakarta

18. LAZ Yayasan LAZ Sidogiri, Jawa Timur

19. LAZIS UNISIA, DI Yogyakarta

20. LAZ Mukmin Mandiri, Jawa Timur

21. LAZ Perkumpulan Persada Jatim, Jawa Timur

22. LAZ Yayasan Dompet Alquran Indonesia, Jawa Timur

23. LAZ Yayasan Taman Zakat Indonesia, Jawa Timur

24. LAZ Yayasan Kreasi Bangun Semesta, Banten

25. LAZ Yayasan Ikhlas Peduli Umat, Sulawesi Selatan

26. LAZ Yayasan Al Maunah Sunniyah Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur

27. LAZ Al Bunyan Bogor, Jawa Barat

28. LAZ Yayasan optimalisasi Sedekah Zakat dan Infaq (OPSEZI), Jambi

29. LAZ Fi Care (Fitrah Insani Care), Jawa Barat

30. LAZ Dompet Amanah Umat Sedati Sidoarjo, Jawa Timur

31. LAZ Ummul Quro' Jombang, Jawa Timur

32. LAZ Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, Sulawesi Tenggara

33. LAZ Yayasan Wakaf As'adiyah Wonomulyo, Sulawesi Barat

Daftar 70 Lembaga Amil Zakat Skala Kab/Kota Berizin:

1. LAZ Yayasan Ibadurahman (LAZ IBAD DURI), Kabupaten Bengkalis, Riau

2. LAZ Baitul Maal Madinatul Iman, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

3. LAZ Komunitas Mata Air Jakarta, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

4. LAZ DSNI Amanah Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau

5. LAZ Bakti Achmad Zaky Foundation, Kota Depok, Jawa Barat

6. LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak, Kabupaten Jember, Jawa Timur

7. LAZ Amal Madani Indonesia, Kota Cimahi, Jawa Barat

8. LAZ Indonesia Berbagi, Kota Bandung, Jawa Barat

9. LAZ Insan Masyarakat Madani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

10. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

11. LAZ Yayasan Muslim Al-Kahfi Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

12. LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah, Kota Bontang, Kalimantan Timur

13. LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

14. LAZ Yayasan Ulil Albab, Kota Medan, Sumatera Utara

15. LAZ Yayasan Nahwa Nur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

16. LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang, Kota Malang, Jawa Timur

17. LAZ Yayasan Rumah Amal, Kota Bandung, Jawa Barat

18. LAZ Yayasan Zakat Sukses, Kota Depok, Jawa Barat

19. LAZ Zakatku Bakti Persada, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

20. LAZ Yayasan LAZ Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

21. LAZ Yayasan Sinergi Membangun Ummat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

22. LAZ Yayasan Al Kasyaf Bakti Mulya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

23. LAZ Yayasan Lembaga Pengembangan Infaq Mojokerto, Kota Mojokerto, Jawa Timur

24. LAZ Yayasan Majlis Amal Sholeh, Kota Surabaya, Jawa Timur

25. LAZ Yayasan LAZ Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau

26. Perkumpulan LAZ Ar Risalah Charity, Kota Padang, Sumatera Barat

27. LAZ Yayasan Balqis Karya Indonesia, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta

28. LAZ Yayasan Baitulmaalku, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

29. LAZ Yayasan Ar Raudhah Ihsan Foundation, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

30. LAZ Yayasan LazisQu Lazis Quran, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

31. Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI), Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

32. Yayasan Cahaya Quran Rabbani, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

33. Yayasan Nashirussunnah Permata (Yashiruna) peduli, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

34. Yayasan Sahabat Kebaikan Umat, Kota Sukabumi, Jawa Barat

35. LAZ Yayasan Amal Syuhada Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

36. Yayasan Sakinah Berkah Mandiri, Kota Bandung, Jawa Barat

37. Yayasan Tasdiqul Quran Dompet Amal pecinta Al Quran, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

38. LAZ Yayasan Dompet Sejuta Harapan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

39. Yayasan Ukhuwah Care Indonesia, Kota Bekasi, Jawa Barat

40. LAZ DAI Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

41. LAZ Yayasan Rumah Yatim dan Dhuafa Hifzhul Amanah (Yayasan Rydha), Kabupaten Tangerang, Banten

42. Yayasan Ummul Quro' Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

43. LAZ Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial Al Khairaat (Goedang Zakat Al Khairaat), Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

44. LAZ Jabalnur Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

45. LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah

46. LAZ Yayasan Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman, Kota Semarang, Jawa Tengah

47. LAZ yayasan Albi menebar manfaat (Al Abidin), Kota Surakarta, Jawa Tengah

48. LAZ Yayasan Rahmatul Anwar Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

49. LAZ Yayasan Sawadaya Ummah, Riau, Riau

50. LAZ Gelora Insan Mandiri, Kota Depok, Jawa Barat

51. LAZ Infaq Sodaqoh Assalaam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

52. LAZ Citra Ciraka, Kota Bandung, Jawa Barat

53. LAZ Bina Insan Madani Dumai, Kota Dumai, Riau

54. LAZ Al Aqsha De Latinos, Kota Tangerang Selatan, Banten

55. LAZ Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten

56. LAZ Uswah Hasanah Perwira, Kabupaten Lebak, Banten

57. LAZ Warga Muslim Graha Raya, Kota Tangerang Selatan, Banten

58. LAZ Yayasan Al Amanah Nusantara, Kota Tangerang Selatan, Banten

59. LAZ Yayasan Dompet Yatim dan Mesjid, Kota Tangerang Selatan , Banten

60. LAZ Yayasan Lumbung Zakat, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

61. LAZ Tazakka, Kabupaten Batang , Jawa Tengah

62. LAZ Al Huda Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

63. LAZ Senyum Dhuafa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

64. LAZ Sultan Agung, Kota Semarang, Jawa Tengah

65. LAZ Yayasan Lembaga Amil Zakat Keluarga Sakinah Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

66. LAZ Al Madina Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

67. LAZ Agen Sedekah Kulonprogo, Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta

68. LAZ Baitul Maal Timoho Sejahtera, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

69. LAZ Graha Duafa Indonesia, Kota Bandung, Jawa barat

70. LAZ LIDZIKRI, Kota Bandung, Jawa barat

Daftar 108 Lembaga Yang Telah Melakukan Pengelolaan Zakat Tanpa Izin Sesuai Regulasi

1. Yayasan Sedekah Harian, Kab.Tangerang, Banten

2. Pelopor Kepedulian, Tangerang, Banten

3. Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten

4. Yayasan Amal Terbaik Madania, Tangerang Selatan, Banten

5. Yayasan Langkah Maju Peduli (Laju Peduli), Tangerang Selatan, Banten

6. Yayasan Bathara Indonesia, Tanggerang, Banten

7. Baitul Maal BMT Beringharjo, Gamping, DI Yogyakarta

8. LAZIS IKADI, Sleman, DI Yogyakarta

9. Yayasan Baitul Maal Merapi Merbabu, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

10. Yayasan Baitul Maal BRI YBM BRILiaN, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

11. Baituzzakah Pertamina, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

12. Yayasan Baitul Maal PLN, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

13. Amanah Astra, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

14. Portal Infaq, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

15. Jakarta Amanah Mulia, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

16. MTT Telkomsel, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

17. BP ZIS Indosat, Jakarta Timur, DKI Jakarta

18. Sahabat Dhuafa Mandiri, Jakarta Timur, DKI Jakarta

19. Yayasan Pulau Harapan Cendekia, Jakarta Timur, DKI Jakarta

20. Pecinta Anak Yatim Doeafa Indonesia Tercinta, Jakarta Barat, DKI Jakarta

21. Yayasan Askar Kauny, Jakarta Timur, DKI Jakarta

22. One Care, Jakarta Timur, DKI Jakarta

23. Yayasan Fitrah Insan Madani, Jakarta Timur, DKI Jakarta

24. OK OCE Peduli, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

25. LAZ Al Fatih, Jakarta Barat, DKI Jakarta

26. Insan Peduli Umat (IPU), Jakarta Pusat, DKI Jakarta

27. LAZ An-Nur PT Indonesia Power, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

28. Yayasan Tunasmuda Care (T.CARE), Jakarta Timur, DKI Jakarta

29. Yayasan Wihdatul Ummah (WU), Jakarta Selatan, DKI Jakarta

30. Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan (LAZNAS PHR), Jakarta Selatan, DKI Jakarta

31. Yayasan Global Zakat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

32. Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, Jakarta, DKI Jakarta

33. Yayasan Afham Kaiyisah, Cengkareng, DKI Jakarta

34. LAZ AL-HAKIM SUCOFINDO, Pasar Minggu, DKI Jakarta

35. Sedekah kreatif , Jakarta, DKI Jakarta

36. Laznas AQL, Jakarta, DKI Jakarta

37. Al Maghfirah Bp Jamsostek , Jakarta, DKI Jakarta

38. Cerdas Bersama Zakat, Bandung, Jawa Barat

39. Parisada Peduli Umat, Bandung, Jawa Barat

40. Pondok Sedekah Indonesia, Bekasi Utara, Jawa Barat

41. Rumah Harapan, Karawang, Jawa Barat

42. Rumah Pemberdayaan Ummat, Bandung, Jawa Barat

43. Baitulmal Tazkia, Bogor, Jawa Barat

44. Yayasan Harapan Amal Mulia, Bandung, Jawa Barat

45. Yayasan Al Iman, Bandung, Jawa Barat

46. Yayasan Baitul Qur'an Indonesia, Depok, Jawa Barat

47. Yayasan Dompet Yatim Dhuafa, Depok, Jawa Barat

48. Yayasan Kebun Amal, Bandung, Jawa Barat

49. Yayasan Yuk Peduli, Garut, Jawa Barat

50. Infaq Berkah Qurani, Bandung, Jawa Barat

51. LAZ Darussalam, Bogor, Jawa Barat

52. Graha Yatim & Dhuafa, Cirebon, Jawa Barat

53. Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf At-Taqwa, Cirebon, Jawa Barat

54. Yayasan Sosial Baitul Maal Itqan, Bandung, Jawa Barat

55. Yayasan Huda Cendekia, Bogor, Jawa Barat

56. ZISWAF At – Taufiq, Kota Bogor, Jawa Barat

57. Yayasan Indonesia Berdaya Kreatif Garut Jawa Barat

58. Yayasan Musa'adatul Ummah Al Ma'soem, Kota Bandung, Jawa Barat

59. Yayasan Gugus Karya Mandiri, Bandung, Jawa Barat

60. Yayasan Nusa Charity , Ciamis, Jawa Barat

61. Darul Akrim Inayah, Kota Bandung, Jawa Barat

62. Yayasan rute langkah amanah, Tangerang Selatan, Jawa Barat

63. Yayasan Rumah Infaq, Bekasi, Jawa Barat

64. Baitul Maal Al Furqon, Bekasi, Jawa Barat

65. Explore! Humanity, Bandung, Jawa Barat

66. Yayasan Amal Produktif Indonesia, Bandung, Jawa Barat

67. Yayasan Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat

68. Yayasan Talaga Pakarti, Cianjur, Jawa Barat

69. Baitul Maal Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat

70. Percikan Iman, Bandung , Jawa Barat

71. Gerak Sedekah Cilacap, Cilacap, Jawa Tengah

72. Yayasan Daril Khairaini, Semarang, Jawa Tengah

73. Yayasan Tenda Visi Indonesia, Bandung, Jawa Tengah

74. Baitul Maal BMT Bina Umat Mandiri, Tegal, Jawa Tengah

75. Solusi Zakat, Semarang, Jawa Tengah

76. LAZ Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah

77. Yayasan Al-Qoyyim Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah

78. Griya Zakat, Semarang, Jawa Tengah

79. Bahagia Berbagi Indonesia, Semarang, Jawa Tengah

80. ZISWAF Masjid Pelajar (ZISWAP), Semarang, Jawa Tengah

81. Baitul Misbah, Sragen, Jawa Tengah

82. Yayasan Arwaniyah Kudus, Kudus, Jawa Tengah

83. Yayasan Sembada Mulia Sejahtera, Solo, Jawa Tengah

84. Edi Mancoro, Semarang, Jawa Tengah

85. Yayasan Kemanusiaan Nasional Kotak Amal Indonesia, Surabaya, Jawa Timur

86. Baitul Maal Amanah, Blitar, Jawa Timur

87. LAZIS Khoiru Ummah, Malang, Jawa Timur

88. Yayasan Dompet Peduli Ummat Jatim, Sidoarjo, Jawa Timur

89. Yayasan Suara Hati Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur

90. LAZ AZKA Al Baitul Amien Jember, Jember, Jawa Timur

91. LAZ Adz Zikri Peduli, Malang, Jawa Timur

92. LAZ Tabungan Amal Saleh (LAZ Tamasa), Sidoarjo, Jawa Timur

93. Yayasan Rumah Perubahan Indonesia (Saku Yatim), Lumajang, Jawa Timur

94. Lembaga Amil Zakat Bina Sejahtera, Pontianak, Kalimantan Barat

95. Peduli Kasih Anak Kalimantan, Pontianak, Kalimantan Barat

96. Al Mumtaz Peduli, Pontianak, Kalimantan Barat

97. Yayasan Zakat Kita Bersama, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

98. Bangun Negeri Kita (BANGKIT Foundation), Bandar Lampung, Lampung

99. Lampung Peduli, Bandar Lampung , Lampung

100. Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, NTB, NTB

101. Griya Zakat Permata Papua, Timika, Papua

102. Dompet Peduli Lentera Hati, Manokwari, Papua Barat

103. Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia, Timika, Papua Barat

104. LAZNAS Karyawan Muslim Chevron Indonesia, Pekanbaru, Riau

105. Yayasan Sinergi Sriwijaya Peduli, Palembang, Sumatera Selatan

106. Bulan Sabit Merah Indonesia Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara

107. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Al- Mansyur ( LAZISMA), Bangka Belitung, Bangka Belitung

108. Baitul Mal Darul Mahabbah, Pangkal Pinang, Bangka Belitung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :