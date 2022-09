Menilik Mesin Kekayaan Peninggalan Ratu Elizabeth II dan Kerajaan Inggris

Bisnis.com, JAKARTA — Ratu paling terkenal dari kerajaan paling disorot di dunia itu akhirnya mangkat di usia 96 tahun. Sepeninggalnya, Ratu Elizabeth II mewariskan mesin kekayaan dan aset bernilai puluhan miliar dolar yang kini jatuh ke pemegang tampuk selanjutnya Kerajaan Inggris.

Di mata publik dunia, Ratu Elizabeth II adalah everyone's favorite granny, nenek idola semua kalangan. Sepanjang hayatnya dia menjadi pusat perhatian, selebritas termasyur yang tak pernah kekurangan sorotan. Bagi Inggris dan negara-negara Persemakmuran, Elizabeth II adalah tokoh penting selama masa perubahan sosial yang besar.

Selain Kerajaan Inggris, dia juga memimpin 15 kerajaan lainnya dan mengepalai persemakmuran 54 negara. Tak heran jika dia dengan mudah menjadi pemimpin monarki paling dikenal di dunia selama 7 dekade, masa pemerintahan yang luar biasa panjang.

Setiap kali dia batuk-batuk dan kesehatannya dikabarkan memburuk, dunia ikut menghela napas. Di hari-hari terakhirnya, sampai ketika kabar duka itu meluncur dari Buckingham Palace, waktu seolah terhenti sejenak dan menunduk untuk melepas kepergian Sang Paduka Ratu.

Namun, meski corong media selalu mengikuti gerak-geriknya, banyak fakta yang mungkin belum Anda tahu tentang Sang Ratu, terutama terkait mesin kekayaan untuk mengongkosi kehidupan glamor khas keluarga kerajaan.

Sejak mewarisi takhta dari ayahnya pada 1952, Ratu Elizabeth telah memimpin The Firm, sebutan bagi mesin uang kerajaan. House of Windsor, keluarga Sang Ratu, memiliki ribuan karyawan di seluruh dunia. Dilansir Forbes, Jumat (9/9/2022), Istana Buckingham sendiri mempekerjakan sekitar 1,200 orang. The Crown Estate, lembaga yang mengawasi aset monarki, juga mempekerjakan 450 orang tambahan, termasuk dewan direksi yang membuat keputusan keuangan untuk monarki.