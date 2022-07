Aktor Amerika Matt Ford Umumkan Tertular Cacar Monyet Lewat Kontak Fisik

Bisnis.com, JAKARTA – Virus cacar monyet atau monkey pox telah menjadi ancaman baru dunia. Terbaru, aktor asal Amerika Serikat Matt Ford mengumumkan diri telah tertular virus mematikan tersebut.

Seperti dikutip dari thehealthsite.com, Ford menjadi artis dan public figure pertama di dunia yang tampil dan mengumumkan diri di depan umum setelah dinyatakan positif terkena virus monkeypox.

Pernyataan ke muka publik itu disampaikan oleh Ford, salah satunya melalui akun Twitter resminya pada 29 Juni 2022 lalu.

Dalam serangkaian cuitannya, Ford menyebutkan sejumlah kata sumpah serapah setelah merasakan pedihnya tertular penyakit tersebut. Dia juga mengungkapkan beberapa gejala yang dia alami setelah dites positif terkena virus monkeypox.

"Saya tidak bisa tidur sepanjang malam," tulis aktor itu dalam cuitannya.

Aktor itu mengecam pemerintah AS karena tidak mengambil tindakan yang cukup untuk menghentikan virus cacar monyet yang telah menginfeksi lebih dari 149 orang di negara itu.

"Pemerintah perlu mempercepat vaksin dan pengujian. Respons yang lambat sangat tidak dapat diterima," katanya.

Menurut Ford, dia tertular virus melalui kontak kulit dengan orang yang terinfeksi di Los Angeles dan mulai mengembangkan gejalanya seminggu kemudian.

Berbicara tentang gejala infeksi virus monkey pox, Ford mengatakan bahwa penyakitnya dimulai dengan hanya beberapa benjolan di kulit. Namun kehadiran benjolan itu diikuti dengan demam yang hebat, kedinginan, berkeringat, dan kelelahan.

Ford mengatakan bahwa setelah mengalami gejala seperti flu, dia mulai mengalami gejala seperti kulit gatal dan nyeri dan juga melihat beberapa bintik merah di berbagai bagian tubuhnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa dia pertama kali melihat bintik-bintik merah di dalam dan di sekitar 'zona pakaian dalamnya', dan kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, termasuk wajah, lengan, tangan, dan perutnya.

Secara total, Ford 25 tempat yang mulai terinfeksi dan menjadi gatal.

Dia juga mengatakan bahwa beberapa benjolan muncul di area sensitif sehingga terasa sangat menyakitkan dan membuatnya tidak bisa tidur di malam hari tanpa minum obat penghilang rasa sakit.

"Saya kira total saya hitung 25 dan ada juga beberapa di daerah yang lebih sensitif yang cenderung paling sakit. Sakit sekali sampai saya harus ke dokter untuk mendapatkan obat penghilang rasa sakit hanya untuk bisa tidur, seperti benar-benar f****** menyakitkan," kata Ford seperti dikutip.

I Have Monkeypox — Here's What It's Like And What You Should Know by ⁦@JMatthiasFord⁩ https://t.co/KQgVnvVFkD