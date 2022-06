Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Jepang, Belum Ada Korban Jiwa

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,2 sempat menggunjang kawasan pantai barat di Perfektur Ishikawa, Jepang, Minggu (19/6/2022) sore waktu setempat.

Laporan terkini Bloomberg hingga malam waktu setempat menyebutkan bahwa tidak ada korban dari peristiwa yang terjadi pukul 15/08 tersebut.

Dalam laporannya, pemerintah Jepang memperkirakan gempa terjadi pada kedalaman 6 mil atau sekitar 10 kilometer dari permukaan laut. Dalam skala intensitas, diperkirakan gempa ini tergolong cukup kuat untuk menutup pintu dan menjatuhkan perabot.

Secara pengukuran, gempa tersebut memang berpotensi tsunami. Namun, sejauh ini, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan pengumpulan informasi.

Baca Juga : PM Kishida Peringatkan Pelonggaran Moneter Harus Tepat

Dari pemantauan yang sudah dilakukan, Juru Bicara Pemerintah Hirokazu Matsuno juga berkata kalau seluruh fasilitas penting masih beroperasi. Termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Shika yang dioperasikan Electric Power Co. Lokasi pembangkit ini berjarak sekitar 45 kilometer ke arah barat daya dari pusat gempa.

Tidak ada pemadaman listrik akibat gempa di daerah yang dicakup oleh Hokuriku Electric, Kansai Electric Power Co., Tohoku Electric Power Co. dan Electric Power Development Co., demikian menurut Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri.

Kerusakan kilang minyak juga belum dilaporkan terjadi.

Kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan Tokyo ke Kanazawa di wilayah Hokuriku beroperasi secara normal setelah gempa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :