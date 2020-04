Ageda DPR Hari Ini, 28 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA - DPR hari ini, Selasa (28/4/2020), akan menggelar sejumlah rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan para mitranya dari kementerian dan lembaga secara virtual.

Berikut agendanya:

Pukul 10:00 WIB

Komisi X DPR RDP dengan Dirjen Dikti, Dirjen Paud Dikdasmen, Dirjen Vokasi Kemndikbud dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait peraturan dan kewenangan pemda dalam memberikan hibah ke PTN dan PTS; dan peraturan dan kewenangan pemerintah kabupaten/ Kota dalam memberikan hibah ke pendidikan menengah (SMA dan SMK).

Komisi VI RDP dengan Sekjen Kementerian Perindustrian, Dirjen Industri Argo dan Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian

Pada waktu bersamaan, Komisi IV akan RDP dengan Sekjen, Drijen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH, Kabadan Ketahanan Pangan Kementan. Begitu juga dengan tindak lanjut raker dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Pukul 11:00 WIB

Komisi VII DPR akan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala SKK Migas membahas :

1. Industri Hulu Migas di Tengah Pandemi Covid-19 dan turunnya harga crude;

2. Penjelasan mundurnya Pan Orient Inc di Blok East Jabung, Jambi;

3. Penjelasan terbakarnya platform di Lapangan Camar, Blok Bawean, Provinsi Jawa Timur .

Pukul 19:00 WIB

Seminar daring dengan tema "Lessons from the Covid-19 pandemic: parliamentary action to reduce risks, increase resilience and strengthen emergency preparedness" yang akan dihadiri Fadli Zon (Ketua BKSAP).

