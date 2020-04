Mengenal 8 Cicit Ratu Elizabeth

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika Pangeran William masih kecil, dia dilaporkan memanggil Ratu Elizabeth "Gary" karena dia tidak bisa mengatakan "Nenek."

Sekarang, William sudah memiliki tiga anak yang terhitung cicit Ratu Elizabeth.

Sang Ratu memang memiliki cicit lain selain anak-anak Pangeran William dan Kate Middleton. Dia memiliki delapan,m cicit, dimana empat diantaranya adalah bangsawan dan empat adalah rakyat biasa.

Inilah cicit Ratu Elizabeth seperti dikutip dari Insider.com

Savannah Phillips

Savannah Phillips adalah cicit tertua Ratu Elizabeth. Dia berada di urutan ke-16 untuk tahta, tetapi tidak memiliki gelar kerajaan karena ayahnya tidak memilikinya.

Ketika Peter lahir, orang tuanya Princess Anne dan Kapten Mark Phillips menolak tawaran Ratu untuk memberinya gelar. Menurut Washington Post, mereka tidak ingin gelar mengganggu karir masa depannya. Savannah juga orang biasa dan kabarnya hidup normal di London. Dia masih menghadiri acara-acara kerajaan seperti Trooping the Colour.

Isla Phillips

Adik perempuan Savannah, Isla, berusia 8 tahun. Nama lengkapnya adalah Isla Elizabeth, kemungkinan merupakan penghormatan kepada Ratu. Seperti saudara perempuannya, dia tidak memiliki gelar kerajaan, tetapi sering terlihat di acara-acara kerajaan seperti layanan gereja Hari Natal di Sandringham dan parade Trooping the Color. Dia urutan 17 di baris untuk tahta.

Pangeran George

Sebagai raja masa depan (dia berada di urutan ketiga untuk tahta), Pangeran George mungkin adalah yang paling terkenal dari cicit Ratu. Anak berusia 6 tahun ini adalah anak tertua dari tiga bersaudara Pangeran William dan Kate Middleton.

Dia dikenal untuk membuat beberapa wajah lucu ketika menemani orang tuanya di pertunangan kerajaan.

Mia Tindall

Mia Grace Tindall adalah putri Mike Tindall, mantan pemain rugby union, dan Zara Tindall, putri Anne dan putri tunggal Kapten Mark Phillips. Mia, 6, tidak memiliki gelar kerajaan karena Zara tidak diberi gelar ketika dia dilahirkan. Dia berada di urutan ke-19 untuk tahta.

Puteri Charlotte

Putri Charlotte, anak kedua dan putri pertama Pangeran William dan Kate Middleton. Pada usia 4 tahun, dia sudah membuat dampak sebagai ikon mode yang telah menguasai gelombang kerajaan. Dia juga membuat sejarah sebagai kerajaan wanita pertama yang mempertahankan posisinya di urutan keempat untuk tahta meskipun memiliki adik laki-laki, berkat Succession to the Crown Act of 2013.

Pangeran Louis

Pangeran Louis Arthur Charles, yang termuda Pangeran William dan Kate Middleton, dinamai Lord Louis Mountbatten. Ia lahir pada tanggal 23 April 2018, membuatnya berusia 2 tahun dan berada di urutan kelima untuk tahta.

Dia terlalu muda untuk berada di pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle, tapi dia sejak itu muncul di Trooping the Color dan di akun Instagram Kensington Palace.

Lenna Tindal

Lena Elizabeth Tindall lahir pada 18 Juni 2018, putri kedua Mike dan Zara Tindall. Seperti kakak perempuannya, Mia, Lena tidak memiliki gelar kerajaan. Dia berada di urutan ke-20 untuk tahta.

Archie Harrison

Archie anak Pangeran Harry dan Meghan Markle lahir pada 6 Mei 2019. Dia sudah menemani Pangeran Harry dan Meghan Markle dalam tur kerajaan mereka di Afrika dan tampil di akun Instagram resmi mereka. Dia masih berada di urutan ketujuh untuk tahta, meskipun orang tuanya mundur dari kehidupan kerajaan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : ratu elizabeth kerajaan inggris