KJRI New York Catat 30 WNI Positif Covid-19 di 15 Negara Bagian AS

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 30 warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona jenis baru Covid-19 di 15 negara bagian Amerika Serikat, yang berada di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di New York.

Dalam keterangan tertulis KJRI New York yang diterima di Jakarta pada Selasa (21/4/2020) hingga 20 April 2020 terdapat 30 WNI yang terkonfirmasi positif.

Delapan dari 30 WNI tersebut meninggal dunia dan satu orang dinyatakan sembuh. Selain itu, tiga orang dirawat di rumah sakit dan 18 orang menjalankan karantina mandiri.

Jumlah tersebut didapatkan berdasarkan laporan yang diterima dari negara bagian yang masuk di wilayah kerja KJRI New York.

Menurut laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, wilayah kerja KJRI New York mencakup negara bagian Connecticut, Delaware, Massachusetts, Maryland, Maine, North Carolina, New Hampshire, New Jersey, New York, Philadelphia, Rhode Island, South Carolina, Virginia, Vermont, dan West Virginia.

Dalam keterangan tersebut, KJRI kembali mengimbau masyarakat Indonesia untuk terus memperhatikan dan mematuhi arahan otoritas setempat, menghindari kerumunan dan menjaga jarak fisik.

Para WNI juga diminta menjaga pola hidup yang sehat di tengah pandemi Covid-19 yang telah menjadi krisis global tersebut.

WNI yang memerlukan informasi atau bantuan medis terkait dengan Covid-19 dapat menghubungi nomor 311 untuk New York City, sementara dalam keadaan darurat dapat menghubungi 911.

KJRI New York juga dapat dihubungi melalui sejumlah nomor hotline 3478069279; 9293294872; 6464913809; 6462388721; dan 9293669842.

Hingga 20 April, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mencatat 765.613 kasus Covid-19 di AS, dengan jumlah orang meninggal mencapai 40.620.

Sementara itu, jumlah kasus di 15 negara bagian wilayah kerja KJRI New York tercatat 465.312 dan jumlah korban jiwa 28.023 orang.

Negara Bagian New York merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi di AS, sebanyak 247.215 dan jumlah meninggal 18.298.

Sementara di New York City,saja jumlah kasus tercatat 129.788, dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 8.811 sementara yang belum terkonfirmasi 4.429.

