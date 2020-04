@ganjar_pranowo Mampir di Asrama Mahasiswa Papua: Kita Rindu Papeda

View this post on Instagram

Tadi pagi sepedaan dan mampir ke asrama mahasiswa Papua di Tegalwareng Semarang. Mereka memilih tidak pulang kampung. Yg selalu bikin kangen kalau ketemu temen-temen dr Papua itu, Papeda. Wah, jos rasanya. Untuk keseharian mereka di sini, temen2 Pemprov Jateng tadi juga menyampaikan bantuan sembako.