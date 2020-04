Sandi Tantang Netizen Buat Istilah Populer PSBB, Ini Komentar Lucu Mereka

View this post on Instagram

Salah satu yang saya dan bro Helmy bahas adalah penggunaan istilah PSBB yang masyarakat sendiri masih banyak yang belum paham maksud dari istilah ini. Kalau menurut kalian para netizen, apa sih istilah atau nama yang pas? Yang mudah dipahami, dan yang terpenting mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Yang paling menarik akan saya kasih kaos keren dari Ultimate U.