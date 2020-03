Selesai Berdialog Soal Corona dengan Presiden Xi Jinping, Trump Mengaku Puas

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Trump mengaku dirinya melakukan pembicaraan telepon yang sangat baik dengan Presiden China Xi Jinping terkait dengan pandemi virus Corona.

Pernyataan ini disampaikan Trump dalam laman Twitter miliknya.

"Baru saja menyelesaikan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Xi dari Tiongkok. Membahas detail soal virus Corona yang merusak sebagian besar planet kita," ujar Trump, Jumat (27/3/2020).

Menurut Trump, China sudah melewati banyak hal dan telah membangun pemahaman kuat soal virus Corona.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!