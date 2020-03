New York Umumkan Darurat Corona, Korban Covid-19 Capai 76 Kasus

Gubernur Negara Bagian New York di Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (7/3/2020) atau Minggu dini hari (8/3/2020) menyatakan keadaan darurat setelah jumlah kasus terkonfirmasi coronavirusbaru (COVID-19) di negara bagian di AS timur laut itu naik menjadi 76 kasus.