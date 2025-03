Tunjangan Profesi Guru ASN Sudah Cair bagi 40% Penerima

Kemendikdasmen menyebutkan tunjangan profesi guru (TPG) bagi ASN dan Non ASN sudah cair bagi 40% penerima di seluruh Indonesia per akhir Maret 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebutkan tunjangan profesi guru (TPG) bagi ASN dan Non ASN sudah cair bagi 40% penerima di seluruh Indonesia per akhir Maret 2025 atau triwulan I/2025.

Mengutip unggahan resmi Instagram Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) pada Minggu 30 Maret 2025, tunjangan profesi guru telah diberikan kepada 40% penerima atau setara dengan 587.905 guru ASN.

Adapun, total penerima tunjangan guru ialah sebanyak 1.476.964 guru. Dana tunjangan guru itu ditransfer langsung ke rekening guru penerima.

Selain penyaluran tunjangan guru ASN, Ditjen GTKP juga telah menyalurkan tunjangan guru non ASN kepada 146.608 penerima atau setara 37%. Dari jumlah itu, sebanyak 71.164 guru Non ASN mendapatkan tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, sebagaimana diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Hari Guru Nasional.

Berdasarkan wilayah, daerah dengan persentase penyaluran tunjangan tertinggi ialah Provinsi Papua Selatan yang mencapai 92%, disusul Kabupaten Karang Asem Bali yang mencapai 93%, dan Kota Bengkulu 91%.

Selain itu, penyaluran di Kota Magelang telah mencapai 88% dan Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 85%.

"Proses penyaluran tunjangan bagi guru ASN Daerah melalui mekanisme transfer langsung ke rekening masih terus berjalan," tulis Ditjen GTKPG Kemendikdasmen.