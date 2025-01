Teh Pucuk Harum Raih Youth Choice Award 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Teh Pucuk Harum meraih penghargaan Entertainment Marketing to Gen Z di Marketeers Youth Choice Award 2025 untuk event Teh Pucuk Harum, Pucuk Cool Jam.

Penghargaan ini diberikan Marketeers dalam acara Youth Choice Award (YCA) 2025 di CGV Grand Indonesia, Jakarta, pada 24 Januari 2025.

Pucuk Cool Jam (PCJ) merupakan bentuk komitmen Teh Pucuk Harum dalam mendukung generasi muda Indonesia.

Diluncurkan pada 2016, PCJ menjadi wadah kreativitas anak muda dan telah diakui serta lolos kurasi oleh pemerintah lewat Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

Adapun, Puspresnas adalah lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (KemenDikdasmen RI) yang fokus pada pengembangan prestasi pelajar Indonesia.

Dengan lolos kurasi dan terdaftar dalam Puspresnas, Pucuk Cool Jam bukan sekadar menjadi ajang unjuk kemampuan anak muda, tetapi sekaligus mendapatkan pengakuan resmi secara nasional yang memiliki dampak signifikan pada masa depan generasi muda Indonesia.

CEO MarkPlus, Inc. dan Marketeers Iwan Setiawan mengatakan segmen Gen Z penting bagi para Marketeer. Sebab mereka kini menjadi the one setting the trend.

“Banyak sekali keputusan pembelian di dalam keluarga yang terjadi atau diserahkan ke Gen Z sebagai anak,” ujar Iwan dikutip dari siaran pers, Senin (27/1/2025).

Adapun penghargaan ini diberikan pada Pucuk Cool Jam setelah Markeeters menggelar survei kepada lebih dari 2.000 Gen Z di 30 kota besar di Indonesia.

Para Gen Z yang disurvei itu memilih merek-merek yang paling dekat dengan mereka.

Sales & Marketing Director Mayora Group, Riko Sistanto mengaku bangga Pucuk Cool Jam meraih penghargaan Entertainment Marketing to Gen Z di Marketeers Youth Choice Award 2025.

“Kami berterima kasih dan merasa bangga atas penghargaan Marketeers Youth Choice Award 2025. Ini bukan sekedar penghargaan, tapi juga pengakuan terhadap kontribusi Pucuk Cool Jam dalam mewadahi mimpi generasi muda, termasuk Gen Z," ujarnya.

Pada perhelatan Pucuk Cool Jam 2024, Teh Pucuk Harum menjaring generasi muda bertalenta melalui audisi daring dan luring di 10 kota di Indonesia yakni Medan, Palembang, Lampung, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar, dan Balikpapan.

Menurut Riko, dengan dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang diberikan pada Teh pucuk Harum, pihaknya berharap Pucuk Cool Jam menjadi wadah yang dapat membuka jalan bagi kesuksesan anak muda.

“Kami ingin terus bisa berkontribusi melahirkan generasi muda yang tidak hanya berani bermimpi, tetapi juga mampu berprestasi, bersaing hingga ke panggung global dan membanggakan Indonesia,” tandas Riko.