Andai Perjalanan Ganjar Jadi Capres PDIP adalah Cerita Anime

Bisnis.com, JAKARTA – Ada yang menarik dari pernyataan Ganjar Pranowo usai terpilih sebagai Capres PDIP untuk hajatan Pilpres 2024, Jumat (21/4/2023). Selain tersanjung karena namanya dipilih langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ganjar sempat mengucapkan frasa yang barangkali familiar di kalangan penggila anime.

“Kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kami untuk konsolidasi kekuatan, untuk bersatu. One for all, all for one,” ucap Ganjar.

Ya. One for all dan all for one adalah istilah yang acap terngiang di telinga penonton serial My Hero Academia. Sudah jalan sampai musim keenam, anime yang diadaptasi dari manga dengan judul sama karya Kohei Horikoshi ini bercerita soal kehidupan para remaja yang menempuh pendidikan di sekolah pahlawan super.