Melawan Jebakan 'Clickbait'

Bisnis.com, JAKARTA — Suatu malan di salah satu sudut tempat ngopi di kawasan Jakarta Pusat, saya terlibat dalam obrolan dengan empat orang jurnalis senior. Pertemuan yang sebenarnya lebih dekat dengan sebutan ajang reuni.

Keempat jurnalis senior itu merupakan pensiunan dari surat kabar papan atas di Indonesia. Kemudian, mereka membangun bisnis media sendiri berbasis siber. Mereka saling bertukar pikiran mengembangkan kanal online yang dikelola itu.

“Udah hajar aja itu berita-berita bansos [bantuan sosial], prakerja, KJP [Kartu Jakarta Pintar], lowongan kerja. Karena yang baca banyak itu,” ujar salah satu dari mereka.

Lantas, dia menunjukkan contoh salah satu kanal online milik rekan lainnya yang lumayan dapat mendulang pendapatan dari model berita-berita yang disajikan itu.

“Gue pernah itung-itung nih, ada kali dia pernah dapet sampai Rp10 juta sebulan. Berita KJP banyak itu view-nya. Misalnya, seminggu lagi KJP dibuka, mulai aja beritanya dari sekarang. Nanti pas udah dibuka, masuk ke berita-berita daftar penerima KJP,” katanya.

Dalam kajian yang penah disusun oleh Prithwiraj Mukherjee, Souvik Dutta, dan Arnaud De Bruyn berjudul Did clickbait crack the code on virality? yang dimuat dalam Journal of the Academy of Marketing Science (2022), model memancing pembaca untuk sebuah berita di kanal siber dikenal dengan istilah clickbait.