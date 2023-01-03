7 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Cilacap

Bisnis.com, JAKARTA - Terdapat 7 Sekolah Menengah Atas (SMA) setara baik itu kategori sekolah Negeri/Swasta di Cilacap, Jawa Tengah yang masuk dalam index Lembaga Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
SMA Negeri 1 Cilacap dengan nilai UTBK 2022 rerata 558,225 menjadi sekolah terbaik urutan pertama di Cilacap.
Kemudian SMA Negeri 3 Cilacap merupakan sekolah terbaik urutan kedua di Cilacap dengan nilai UTBK 2022 rerata 530,714.
Adapun SMA Negeri 1 Majenang dengan nilai UTBK 2022 rerata 526,862 menjadi sekolah terbaik urutan ketiga di Cilacap.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Cilacap
1. SMA Negeri 1 Cilacap
Nilai UTBK 2022: 558,225
Ranking nasional sekolah: 215
2. SMA Negeri 3 Cilacap
Nilai UTBK 2022: 530,714
Ranking nasional sekolah: 519
3. SMA Negeri 1 Majenang
Nilai UTBK 2022: 526,862
Ranking nasional sekolah: 626
4. SMA Negeri 1 Maos
Nilai UTBK 2022: 526,348
Ranking nasional sekolah: 640
5. MAN 2 Cilacap
Nilai UTBK 2022: 523,725
Ranking nasional sekolah: 694
6. SMA Negeri 1 Sidareja
Nilai UTBK 2022: 516,307
Ranking nasional sekolah: 897
7. SMA Negeri 2 Cilacap
Nilai UTBK 2022: 515,690
Ranking nasional sekolah: 914
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News