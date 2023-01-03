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7 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Cilacap

Berikut Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri/swasta terbaik di Cilacap, urutan pertama ditempati SMA Negeri 1 Cilacap dengan nilai UTBK 2022 rerata 558,225.
Rendi Mahendra
Rendi Mahendra - Bisnis.com 03 Januari 2023  |  09:50 WIB
7 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Cilacap
Ilustrasi pelajar SMA. - Antara
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Bisnis.com, JAKARTA - Terdapat 7 Sekolah Menengah Atas (SMA) setara baik itu kategori sekolah Negeri/Swasta di Cilacap, Jawa Tengah yang masuk dalam index Lembaga Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

SMA Negeri 1 Cilacap dengan nilai UTBK 2022 rerata 558,225 menjadi sekolah terbaik urutan pertama di Cilacap.

Kemudian SMA Negeri 3 Cilacap merupakan sekolah terbaik urutan kedua di Cilacap dengan nilai UTBK 2022 rerata 530,714.

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Adapun SMA Negeri 1 Majenang dengan nilai UTBK 2022 rerata 526,862 menjadi sekolah terbaik urutan ketiga di Cilacap.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Cilacap

1. SMA Negeri 1 Cilacap

Nilai UTBK 2022: 558,225

Ranking nasional sekolah: 215

2. SMA Negeri 3 Cilacap

Nilai UTBK 2022: 530,714

Ranking nasional sekolah: 519

3. SMA Negeri 1 Majenang

Nilai UTBK 2022: 526,862

Ranking nasional sekolah: 626

4. SMA Negeri 1 Maos

Nilai UTBK 2022: 526,348

Ranking nasional sekolah: 640

5. MAN 2 Cilacap

Nilai UTBK 2022: 523,725

Ranking nasional sekolah: 694

6. SMA Negeri 1 Sidareja

Nilai UTBK 2022: 516,307

Ranking nasional sekolah: 897

7. SMA Negeri 2 Cilacap

Nilai UTBK 2022: 515,690

Ranking nasional sekolah: 914

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sekolah terbaik
Editor : Rendi Mahendra
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