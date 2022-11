3 Fakta Ancaman Bom di Konser NCT 127 yang Sempat Bikin Geger

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman bom pada hari pertama konser grup K-pop, NCT 127 2ND Tour ‘Neo City : Jakarta – The Link’ di Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan dipastikan tidak benar oleh kepolisian.

Sebelumnya, surat ancaman bom viral di Twitter dengan tulisan pengancaman terhadap satu keluarga untuk melakukan aksi pengeboman di tempat perhelatan konser NCT.

Dalam melancarkan aksinya, sekelompok orang yang tidak disebutkan identitasnya sudah menyiapkan ratusan gram bahan peledak berjenis TNT dan TATP.

“Saya mohon kepada siapapun yang menemukan surat ini untuk segera menghentikan aksi ini,” tulis seseorang dalam surat ancaman tersebut.

Lantas, apa saja fakta yang berhasil ditemukan pada konser NCT 127 pada hari pertama?

Bom tidak terdeteksi di lokasi konser

Kapolres Tangerang Selatan Sarlly Sollu mengatakan, pihaknya telah menyisir lokasi kejadian dengan melakukan pencarian secara manual dengan menggunakan alat pendeteksi bom K-9, serta mengerahkan pasukan penjinak bom Brimob atau Jibom.

Hasilnya, pihak kepolisian tidak menemukan bahan peledak berjenis TNT dan TATP di lokasi kejadian.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan secara bertahap dengan menugaskan anggota mengecek tempat tersembunyi, serta mengerahkan satuan Jibom dan hasilnya tidak ditemukan benda benda yang dicurigai sebagai bom,” ujar Sarlly di lokasi kejadian, Jumat (4/11/2022).

Identitas penyebar ancaman diketahui

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membeberkan, saat ini identitas penyebar ancaman sudah diketahui setelah melakukan pengecekan melalui profiling akun media sosial.

"Jadi itu melalui akun media sosial. Sudah dicek profiling terkait akun media sosial itu. Penyidik dari Satreskrim Polres Tangsel sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Memang sudah diketahui, cuma kita tidak mau sebutkan dulu yang memposting itu," kata Zulpan.

Polemik akun pengunggah ancaman bom di Twitter

Pada Jumat (4/11/2022), akun bernama @Ryuchalis mengunggah tangkapan layar surat ancaman, yang didapatkan dari sebuah base bernama @txtdaripamulank dengan tujuan memastikan kebenaran dari ancaman surat tersebut.

"Sorry semua, thread gue take down demi kenyamanan bersama. Kita tunggu official statement dari pihak penyelenggara ya. Stay safe semua. Untuk foto surat, saya dapet dari acc nya @txtdaripamulank ya. Bukan pure saya yang nemuin," tulisnya.

Namun, setelah berdiskusi dengan @txtdaripamulank ternyata yang pertama kali menyebarkan informasi ancaman bom ini adalah @kenaganmanis yang sampai saat ini akunnya telah dinonaktifkan.

