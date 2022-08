Ini Syarat Lowongan Kerja di Astra Honda Motor Agustus 2022, Cek Posisinya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) kembali membuka lowongan kerja bagi lulusan S1 dan D3 bulan ini. Banyak posisi yang ditawarkan, simak posisi dan kualifikasinya.

Dikutip dari situs resmi rekrutmen PT AHM Indonesia, setidaknya terdapat puluhan posisi lowongan yang dapat dilamar oleh para fresh graduate maupun mahasiswa tingkat akhir.

Berikut informasi terkait posisi lowongan pekerjaan di PT AHM pada Agustus 2022.

1. Financial Projection Analyst

Jenjang: S1

Batas Akhir: 02-Nov-2022

Gambaran Pekerjaan:

- Melakukan perhitungan manufacturing cost master budget dan revisi budget sesuai dengan waktu yang ditentukan

- Melakukan analisis untuk selisih antara budget pembelian material dengan aktual penggunaannya

- Melakukan analisis untuk efektivitas dan efisiensi budget pembelian material dan penggunaannya dalam proses kerja

- Berkoordinasi dan bernegosiasi dengan bagian lain yang terkait

- Mengimplementasikan sistem budget untuk biaya manufaktur, pembelian dan inventory

- Monitoring implementasi cost budget sesuai dengan kebijakan yang berlaku

- Reporting dan analisis laporan keuangan AHM dan AFFCo setiap bulannya

- Koordinasi dengan bagian terkait (Accounting, AFFCo, Departmental Budget, dll) untuk melakukan analisa variance

- Menyiapkan report bulanan untuk di-submit ke shareholders

- Mahir excel dan Mampu mengoperasikan beberapa analytical tools

Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 jurusan akuntansi/ sistem informasi

- IPK/GPA minimal 3.00

- Usia maksimal 27 tahun

- Memiliki kemampuan teoritis Financial Accounting, Management Accounting, dan Cost Management

- Memahami proses strategic planning

- Teliti dan suka bekerja dengan angka

- Dapat menyusun report dalam bahasa Inggris

- Memiliki interpersonal skill yang baik, mampu menjalin hubungan yang baik dengan divisi lain di AHM dan juga AFFCo

- Dapat bekerja sama dalam tim



2. IT Analyst

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022

Gambaran Pekerjaan:

- Melakukan pengembangan sistem aplikasi berskala enterprise di AHM, serta menjaga integrasinya dengan mengacu pada metode pengembangan sistem yang telah ditentukan.

- Melakukan koordinasi antar bagian IT AHM dan Business Development Function, Process Owner dan User dalam mengimplementasikan sistem aplikasi termasuk menetapkan target implementasi sistem dan melakukan evaluasi berkesinambungan

Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 jurusan Teknik Informatika / Sistem Informasi / Teknik Elektro / Teknik Komputer / Computer Science / Automation Engineering

- IPK min 3,00

- Usia maksimal 27 tahun

- Memiliki minat dan kemampuan yang teruji untuk bidang : Programming, System Analysis, Database Design, Automation Engineering, IT Architecture, Hardware Technology, Computer Network, Server Operating System dan IT Security.

- Menguasai salah satu atau lebih bahasa pemrograman

Customer Relation Analyst

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022

Gambaran Pekerjaan:

- Mengkombinasikan hasil pengolahan data untuk mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan kebutuhan dan bisnis proses terintegrasi

- Melakukan sosialisasi persuasif ke user terkait program retensi customer

- Mengembangkan program yang lebih efektif di user dan jaringannya

- Melakukan monitoring implementasi di user dan jaringannya guna mendapatkan hasil evaluasi dan feedback terhadap implementasi program tersebut



Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 jurusan Statistika / Teknik Informatika / Manajemen Marketing / Manajemen Bisnis / Manajemen Informatika

- IPK min 3,00

- Umur maksimal 27 tahun

- Menguasai tools analisis & pengolahan data

- Aktif dalam berbahasa Inggris, lisan maupun tulisan

- Mampu menganalisis masalah & problem solving

3. Sales Area Supervisor

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022



Gambaran Pekerjaan:

- Membuat perencanaan Sales Strategy dan Sales Activity di area penjualan

- Melakukan review performance jaringan AHM secara rutin

- Melakukan PDCA rutin terkait pencapaian serta progress program dan aktivitas sales

- Melakukan supervisi guna mendapatkan update informasi market dengan cepat dan tepat



Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 jurusan Teknik Industri / Manajemen / Manajemen Pemasaran

- IPK min 3,00

- Umur maksimal 27 tahun

- Memiliki kemampuan dalam mengolah data, melakukan analisa dan logika yang baik

- Pekerja keras dan memiliki drive yang kuat

- Aktif dalam berbahasa Inggris, lisan maupun tulisan

Klik link ini untuk melihat situs resmi lowongan kerja Astra.

4. Digital Marketing Analyst

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022

Gambaran Pekerjaan:

- Melakukan monitoring, pemetaan dan analisis mendalam mengenai pergerakan bisnis roda dua, khususnya di Indonesia.

- Melakukan studi/ analisis mendalam mengenai produk roda dua, khususnya dari sisi desain, spesifikasi, performa dan fitur

- Melakukan penelitian mengenai potensi pasar, produk, konsumen, dan pengembangan model baru (termasuk dari aspek finansial)

- Melakukan pengelolaan proyek model baru, khususnya yang menyangkut proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas pemasaran.

- Menyiapkan integrated marketing strategy untuk menentukan segmentasi, target, positioning, dan diferensiasi produk.

Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 Jurusan Marketing Management/ Matematika & Teknik Informatika / Teknik Industri

- IPK min 3,00

- Usia maksimal 27 tahun

- Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai bisnis dan produk otomotif khususnya roda dua di Indonesia

- Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai research pasar/ produk/ customer

- Memiliki kemampuan yang memadai di dalam melakukan analisis cross variable terhadap semua data yang terkait pasar, produk, konsumen dan aspek finansial/ investasi

- Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai dasar-dasar ilmu pemasaran



5. Business Process Analyst

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022

Gambaran Pekerjaan:

- Melakukan seleksi dan prioritas atas permintaan improvement yang diajukan user

- Melakukan identifikasi kebutuhan user, analisa business process dan informasi, identifikasi root cause dan potensi improvement, serta menyusun solusi improvement yang mencakup alur business process dan informasi yang baru, fungsionalitas sistem yang harus dibangun, business case scenario dan variasi datanya serta master data yang dibutuhkan

- Melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap sistem yang telah dibangun

- Melakukan analisa dampak perubahan dari sisi proses, organisasi, infrastruktur, teknologi, policy perusahaan serta menyusun strategi manajemen perubahan yang diperlukan untuk mendukung implementasi proses bisnis / sistem yang baru

- Melakukan eksekusi atas seluruh strategi manajemen perubahan yang telah disusun

- Menyusun Job Role Mapping dan User Access Management

- Melakukan analisa cost & benefit terkait dengan improvement yang akan dijalankan

- Melakukan monitoring & controlling atas semua project yang berjalan



Kualifikasi lowongan kerja Astra:

- Fresh Graduate atau mahasiswa tingkat akhir S1 jurusan Teknik Informatika, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Industri, Statistika, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Komputer Akuntansi

- IPK minimal 3,00

- Usia maksimal 27 tahun

- Memiliki kemampuan analisa, problem solving, ketelitian serta attention to details yang baik

- Mampu bekerja di bawah timeline yang ketat serta memiliki dorongan yang kuat untuk -mencapai target yang diberikan

- Memiliki komunikasi yang baik dan dapat bekerja sama dalam tim

- Memiliki manajemen waktu yang baik dan mampu menangani lebih dari 1 project dalam waktu bersamaan



6. Data Analytics

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022



Gambaran Pekerjaan:

- Membuat dokumentasi spesifikasi teknis terkait desain dan hasil pengembangan terkait ETL/ELT untuk penarikan data dan objek yang dibutuhkan di Data Lake dan Data Warehouse.

- Melakukan development Data Analytics baik Descriptive maupun predictive analytics baik backend atau front end berdasarkan kebutuhan yang sudah didesain di atas.

- Mampu membuat skenario dan menjalankan testing Aplikasi Data Analytics baik backend maupun frontend

- Melakukan support operasional dan troubleshooting kendala yang terkait dengan Data Analytics

- Melakukan desain dan development serta maintain Infrastructure dan Arsitektur Big Data Analytics



Kualifikasi:

- Fresh Graduate atau mahasiswa tingkat akhir S1 jurusan Teknik Informatika, Teknik Komputer & Informatika, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Teknik Industri, Statistika

- IPK minimal 3,00

- Usia maksimal 27 tahun

- Berbahasa inggris minimal pasif

- Memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam melakukan koordinasi kerja dengan berbagai orang(internal dan external) dari berbagai tingkatan

- Memiliki kemampuan analisa, problem solving, ketelitian serta attention to details yang baik

- Mampu bekerja di bawah timeline yang ketat serta memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai target yang diberikan

- Memiliki manajemen waktu yang baik dan mampu menangani lebih dari 1 project dalam waktu bersamaan



7. Brand Communication Analyst

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022



Gambaran Pekerjaan:

- Membuat perencanaan, mengembangkan dan mengevaluasi konsep serta alat promosi kreatif untuk produk dan brand Honda

- Bekerjasama dengan agency dalam mengimplementasikan konsep dan alat komunikasi kreatif yang sesuai dengan kategori produk dan segmen

- Merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program-program promosi di media sesuai dengan segmentasi produk

- Melakukan monitoring dan analisa aktivitas promosi di media yang dilakukan oleh kompetitor

- Melakukan analisis efisiensi dan efektifitas terhadap suatu aktivitas promosi di media



Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 jurusan Manajemen Pemasaran / Desain Komunikasi Visual / Manajemen Komunikasi

- IPK min 3,00

- Usia maksimal 27 tahun

- Memiliki kemampuan menyusun strategi dan melakukan analisa terhadap suatu aktivitas promosi produk serta brand

- Kreatif, inovatif dan memiliki inisiatif yang baik

- Mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan aktivitas promosi di media

- Mampu bekerjasama dalam tim dan mendorong tim untuk mencapai tujuan bersama



8. Logistic Area Supervisor

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022



Gambaran Pekerjaan:

- Melakukan pengumpulan data, monitoring dan menganalisa PO serta Niguri yang berasal dari jaringan AHM berdasarkan masing-masing kategori, tipe dan warna sepeda motor

- Melakukan analisa terhadap trend aktifitas sales sehingga bisa membuat perencanaan alokasi unit sepeda motor yang akurat ke masing-masing jaringan AHM

- Membuat perencanaan distribusi ke masing-masing jaringan AHM berdasarkan kategori, tipe dan warna sepeda motor

- Melakukan monitoring dan analisa terkait stock management di masing-masing jaringan AHM berdasarkan kategori, tipe dan warna sepeda motor.

- Melakukan implementasi aktivitas distribusi dan melakukan kontrol terhadap strategi pengaturan stok sepeda motor berdasarkan kategori, tipe dan warnanya.



Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 jurusan Statistika / Teknik Industri / Sistem Informasi

- IPK min 3,00

- Usia maksimal 27 tahun

- Memiliki analytical thinking yang kuat dan detail terhadap angka

- Menguasai microsoft office khususnya excel (beserta penggunaan formula yang bervariatif) dan power point

- Memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi

- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik



Contact Center Analyst

Jenjang: S1

Batas Akhir: 02-Nov-2022

Gambaran Pekerjaan:

- Mengidentifikasi suara konsumen yang masuk melalui virtual & non virtual media dan memetakan solusi serta monitoring sesuai kebutuhan

- Melakukan analisa suara konsumen dan memberi alternatif penyelesaian dengan melibatkan bagian terkait yang akan menjadi bahan improvement bagi departemen/ divisi/ jaringan terkait

- Membuat projek, mengembangkan, mengintegrasikan sistem serta mencari peluang perbaikan dari sistem/ teknologi contact center, AI yang sedang berkembang

- Melakukan pengelolaan, analisa yang terintegrasi dengan big data & data pendukung lainnya serta menerjemahkan data menjadi informasi dan insight sampai dengan dapat diimplementasikan.



Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 jurusan Statistika / Teknik Informatika / Manajemen Marketing / Manajemen Bisnis / Manajemen Informatika

- IPK min 3,00

- Umur maksimal 27 tahun

- Komunikatif, single, kreatif, open mind, good looking, good in english

- Mampu membuat sistem basis front end

- Mampu mengolah data, memanfaatkan tools yang ada & yang sedang berkembang

- Mampu bekerjasama dengan tim, memiliki jiwa customer service (energik, cekatan, dan helpful)

- Bersedia travelling



Customer Handling Supervisor

Jenjang: S1

Batas Akhir: 30-Nov-2022



Gambaran Pekerjaan:

- Melakukan monitoring semua keluhan customer

- Memastikan semua keluhan ditangani dengan baik dan benar, sesuai prosedur

- Melakukan analisa atas Customer Voice Complaint sebagai feedback dan bahan perbaikan di related function

- Koordinasi penyelesaian dengan bagian terkait baik internal AHM maupun jaringan AHM



Kualifikasi:

- Telah lulus/semester akhir S1 jurusan Teknik Industri / Sistem Informasi / Statistika / Teknik Informatika / Manajemen Komunikasi / Komunikasi Bisnis

- IPK min 3,00

- Umur maksimal 27 tahun

- Good communication skiil both Indonesian & English (written & oral), Japanese will be advantages

- Memiliki analytical thinking yang kuat

- High passion, energetic, and good interpersonal skill

- Persistence, commitment, responsible



Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi laman rekrutmen resmi PT AHM Indonesia di https://recruitment.astra-honda.com/vacancies.htm

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :