Mantap! Bill Gates Danai Produksi Ide Vaksin Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri Microsoft Corp. Bill Gates mendanai produksi tujuh gagasan yang paling menjanjikan untuk menelurkan vaksin virus Corona jenis baru penyebab Covid-19.

Vaksin virus corona yang didanainya ini disebut-sebut dapat siap produksi dalam 12 bulan.

"Jika semuanya berjalan dengan sempurna, kami akan berada dalam skala produksi dalam satu tahun. Tapi juga bisa selama dua tahun,” ujar Gates kepada CNN, seperti dilansir melalui Bloomberg.

Orang terkaya kedua di dunia itu mengatakan produksi vaksin tersebut mungkin tidak akan dimulai pada bulan September, seperti yang dikatakan sebagian pihak.

“Dr. Fauci dan saya telah cukup konsisten untuk mengatakan 18 bulan agar tidak memunculkan harapan yang terlalu tinggi,” lanjutnya, merujuk pada Anthony Fauci, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional di yang juga bertindak sebagai anggota gugus tugas virus Corona Gedung Putih.

Di sisi lain, ketersediaan pengujian untuk virus Corona telah menjadi titik pedih di AS selama berbulan-bulan. Pada Sabtu (25/4/2020), Presiden AS Donald Trump menuliskan dalam akun Twitter miliknya bahwa pengujian di AS baru saja melampaui 5 juta, “jauh lebih banyak dari negara lain". Hal ini menjadi perhatian Gates.

“Hanya dengan melihat angka kasarnya saja melewatkan gambar yang sebenarnya,” ungkap Gates.

Menurutnya, memberikan fokus pada jumlah tes dapat meremehkan kesalahan yang dibuat dalam sistem pengujian.

“Orang-orang yang salah melakukan pengujian, dan setiap kali Anda tidak mendapatkan hasil dalam waktu kurang dari 24 jam, nilai pengujian berkurang secara dramatis,” terangnya.

