Belajar dari Rumah Lewat TVRI, Ini Komentar Warganet

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menerapkan program belajar dari rumah melalui saluran televisi nasional TVRI untuk siswa sekolah.

Penerapan belajar itu dimulai hari ini, Senin (14/04/2020) untuk semua tingkat sekolah dari mulai PAUD hingga SMA.

Warganet menanggapi sistem belajar model baru ini dengan positif, dan menilainya sebagai terobosan baru dari Kementerian Pendidikan.

Berikut komentar warganet soal belajar dari rumah lewat TVRI

Nadiem bikin program belajar dari TVRI dan jujur ini keren dan inovatif banget! you know its not gonna be easy to arrange every school year's material and fit in into a TV program

Keren ya.. It is not easy to make materials for each school level into audio visual leraning media, 30-60 minutes is enough to provide learning stimuli to students, then to learn independently.

Good job #TVRI x Mas Mentri

Good. TVRI has a good idea during COVID-19 pandemic in Indonesia.

Thank you TVRI.

Hopefully Kids will be happy at home when they watch your learning programs.

Seninku indah sekali, ngawasin adek buat mantengin TVRI gaboleh di ganti channelnya. PUAS BANGET

What a great program sir @Kemdikbud.RI @Masmenteri. #BelajardariRumah Senin-Minggu mulai 13 April 2020 di TVRI

Terimakasih @tvri_bali adik saya jadi semangat belajar bahkan sampai merekam materi yg diberikan agar tidak kelupain :)

Guys !! Mulai Senin kita sudah bisa belajar dari rumah bersama TVRI, jd jgn internet lemot jd alasan lagi #BelajardariRumah