Berita Korban dan Kematian Bikin Masyarakat Pesimis Lawan Corona

Bisnis.com, JAKARTA – Entrepreneur dan Motivator, Merry Riana meminta semua orang tidak lagi membicarakan tentang banyaknya korban dan jumlah kematian akibat virus corona (COVID-19), yang bisa menjadi sumber ketakutan masyarakat di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia tengah berduka, di mana banyak korban yang berjatuhan karena wabah COVID-19. Namun, hal tersebut justru menjadi headline berita terpanas dan juga pesan berantai yang sering dijumpai di media sosial.

Menurutnya, tidak dipungkiri adanya berita-berita ini malah membuat sebagian masyarakat menjadi pesimis untuk bisa bangkit dari wabah yang tengah menjadi permasalahan di seluruh dunia.

Di lansir dari akun YouTube Mery Riana, lewat unggahan di dalam video yang bertajuk "Beginilah Nasib Indonesia Sebentar Lagi" dengan berlatar suasana Wuhan yang tengah merayakan kemenangannya, Merry pun percaya bahwa sebentar lagi Indonesia juga akan merasakan hal yang serupa.

“Saya, Merry Riana. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang harapan. Hari ini saya ingin berbicara tentang kehidupan dan kemenangan,” ucapnya lewat unggahan video.

Menurut pantauan Bisnis, video yang telah dilihat oleh 132,500 penonton dan menerima 9.800 likes ini, seketika menuai banyak komentar di akun YouTube Mery Riana.

@sejutainspirasi : ".... berurai air mata di pipi saya tak bisa terbendung saat saya menonton video ini....."

@LiliLaras: "Merinding liatnya trus tiba-tiba menangis. Semoga Indonesia bisa cepat pulih... aamiin"

@aldochannel: "Ya Allah saya merinding dan menangis melihat video ini ... Semoga semuanya baik-baik saja"

@YuniHendrik: "Ya Allah bener-bener tersayat hati ini melihat vidio ini.. Semoga Indonesia ini secepatnya pulih seperti sedia kala... Amiin"

Di akhir videonya, Merry pun tidak lupa untuk memberikan sebait pesan untuk masyarakat yang kini tengah berada dalam ketakutan karena virus COVID 19.

"Faith doesn't make things easy, but faith make things will possible," tuturnya.