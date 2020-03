Pilpres AS: Capres Joe Biden Janjikan Biaya Kuliah Gratis

Bisnis.com, JAKARTA - Kandidat Presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden menjanjikan biaya pendidikan gratis bagi mahasiswa perguruan tinggi di AS.

Hal itu dalam upaya menjangkau para pendukung muda kandidat pesaingnya, Bernie Sanders. Dilansir Bloomberg, Senin (16/3/2020), mantan Wakil Presiden AS itu menawarkan biaya kuliah gratis bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan kurang dari US$125.000 per tahun. Biden berencana membawa wacana ini dalam debat satu lawan satu melawan Bernie Sanders.



Adapun ini adalah konsesi kebijakan kedua dalam kampanyenya minggu lalu, setelah dia menyatakan dukungan terhadap rencana Senator Elizabeth Warren untuk memperbaiki sistem kebangkrutan. Biden dan Warren memperjuangkan legislasi kebangkrutan lebih dari satu dekade lalu.



Lesgislasi itu akan membuat mahasiswa lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dan akan memangkas peraturan yang menjerat individu dari pinjaman biaya kuliah.



Biden sebelumnya sudah mendukung free community college, tetapi rencananya baru ini mencerminkan konsesi yang dibuat Hillary Clinton kepada Sanders di akhir primary Demokrat pada 2016.



Sanders pada saat itu memuji hal itu sebagai inisiatif yang sangat berani. Sanders dan Perwakilan Washington Pramila Jayapal juga mengusulkan RUU dengan ketentuan serupa, yang akan menghilangkan biaya kuliah di perguruan tinggi dan universitas umum untuk sekitar 80 persen populasi AS.

