Share this post :

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) mengajak Perdana Menteri India Narendra Modi (kedua kiri) meninjau Masjid Istiqlal, di Jakarta, Rabu (30/05/2018). - JIBI/David Eka Issetiabudi

Bisnis.com, JAKARTA - Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia kali ini langsung membuahkan sekitar sembilan kerja sama government to government (G to G) dan enam kerja sama non-G to G antara Indonesia dengan India.

Dalam pernyataan bersamanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kunjungan perdana PM Modi ke Indonesia menandakan sejarah persahabatan yang kuat antara kedua negara. Saat ini, dia mengemukakan India merupakan mitra dagang terbesar di Asia Selatan dan Tengah dengan nilai perdagangan hampir mencapai US$15 miliar.

“Nilai strategis juga ditunjukkan dengan adanya pembaharuan kerja sama pertahanan dan joint production industry strategies, termasuk pembuatan water cannon yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kita sepakat meningkatkan kemitraan strategis ke kemitraan strategis komprehensif. Dan dengan strategis komprehensif, hubungan bilateral Indonesia dan India semakin kokoh dan baik,” ujar Jokowi, Rabu (30/5/2018).

Adapun, kesembilan nota kesepahaman yang diteken oleh kedua negara yakni kerja sama di bidang pertahanan, eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk tujuan damai, bidang perkeretaapian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapaitas aparatur sipil negara, dialog kebijakan antar pemerintah dan interaksi antar lembaga kajian, kesehatan, kerja sama sister city antara Bali dengan Uttarakhand, dan farmasi.

Sementara itu, khusus untuk kerja sama non- G to G, kerja sama dilakukan antara Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan International Institute of Information Technology, Bangalore.

Lalu, kerja sama Kamar Dagang Industri (Kadin) dan Confederation of Indian Industries (CII), PT Pindad (Persero) dan Bhukanvala, PT Kalbe Farma dan The Himalaya Drug Company, Twinning Heritage Prambanan dan Taj Mahal, serta nota kesepahaman antara Museum Layang-layang dan Museum Ahmedabad India.