Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengapresiasi langkah putra mahkota Arab Saudi yang memperketat cengkeraman kekuasaannya melalui pembersihan korupsi dengan menangkap bangsawan, menteri dan investor yang terlibat.

Pada Selasa (7/11/2017), Trump mengatakan melakui akun Twitter resminya bahwa dia memiliki kepercayaan besar pada Raja Salman dan Putra Mahkota Arab Saudi setelah penangkapan massal tersebut, yang merupakan tindakan anti-korupsi terbesar dari elit kaya kerajaan dalam sejarah modernnya.

Trump juga ‘berkicau’ bahwa mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. "Beberapa dari mereka yang ditangkap telah menjadikan negara sebagai sapi perah selama bertahun-tahun,” ungkap Trump.

I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing....