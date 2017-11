Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, di Bandung, Jawa Barat - ANTARA/M Agung Rajasa

Kabar24.com, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menanggapi ringan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut calon gubernur Jawa Barat yang akan didukung Gerindra, Deddy Mizwar, tak lebih unggul dari Ridwan Kamil.



"Apa yang disimpulkan tadi bagi kami tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, karena top of mind masih besar sekali. 70 persen orang belum menentukan pilihan sama sekali," kata Supratman saat rilis hasil survei SMRC ihwal pemilihan gubernur Jabar dan pemilihan presiden 2019 di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 November 2017.



Survei SMRC mencatat elektabilitas Deddy Mizwar secara konsisten, dari berbagai simulasi, berada di posisi kedua di bawah posisi Ridwan Kamil. Supratman mengatakan, hal yang sama juga terjadi di pilgub DKI Jakarta.



"Kami optimis terhadap perkembangan yang ada di Jawa Barat. Seperti pilkada DKI yang memutarbalikkan hasil survei," kata Supratman. Pada pilgub DKI lalu, pasangan calon yang diusung Gerindra, Anies Baswedan-Sandiaga Uno kalah elektabilitasnya dalam survei namun bisa memenangi pilkada.



Supratman menyampaikan, partainya masih terus melakukan komunikasi intens dengan partai lainnya yang akan mengusung Deddy Mizwar, terutama dengan Partai Keadilan Sejahtera. "Jumat besok kemungkinan ada pertemuan PKS dengan Gerindra. Mungkin antara Pak Shohibul Iman dan Pak Prabowo. Yang saya dengar seperti itu," ujar Ketua Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat ini.



Dari berbagai simulasi pilihan, elektabilitas Ridwan Kamil berada di urutan teratas dengan jumlah dukungan berkisar 16,8 - 64 persen. Dalam pertanyaan top of mind, Wali Kota Bandung ini mendapatkan dukungan terbanyak yakni 16,8 persen.



Figur atau calon gubernur selain Ridwan Kamil, memperoleh angka di bawah 10 persen untuk pertanyaan top of mind. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memiliki elektabilitas sebesar 3,8 persen, disusul Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dengan 2,2 persen. Nama-nama lain, yakni Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dengan elektabilitas 1,5 persen, Dede Yusuf Macan Effendi 0,9 persen, dan sejumlah nama lain.

Sumber : Tempo.co