Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tenang dan percaya pada pemerintah di tengah ketegangan politik, menekankan persatuan dan aspirasi damai.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 16:07
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa belakangan ini.

Prabowo menegaskan pemerintah bersama seluruh partai politik, termasuk yang berada di luar koalisi, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

Hal ini dikatakannya saat menyampaikan keterangan pers resmi bersama sejumlah Ketua Umum Partai Politik baik dari dalam maupun luar koalisi, serta pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

“Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik termasuk partai di luar pemerintahan bertekad untuk selalu perjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat paling kecil dan tertinggal,” kata Prabowo.

Kepala negara menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional dan menolak upaya adu domba.

Dia mengajak masyarakat menyuarakan aspirasi dengan cara yang baik dan damai, tanpa melakukan perusakan, kekerasan, penjarahan, atau kerusuhan yang merugikan fasilitas umum.

Baca Juga

“Mari jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi yang baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa kerusakan terhadap fasilitas umum sama dengan merugikan masyarakat sendiri karena dibangun dari uang rakyat.

“Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita agar tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum,” pungkas Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
6 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
18 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

APBN Kita 'Hilang', Transparansi Pengelolaan Uang Rakyat Jadi Pertanyaan

APBN Kita 'Hilang', Transparansi Pengelolaan Uang Rakyat Jadi Pertanyaan

Tips Cinta Beda Agama, Inilah yang Harus Dilakukan Pasangan

Tips Cinta Beda Agama, Inilah yang Harus Dilakukan Pasangan

Prancis Hadapi Krisis Politik, Pelaku Usaha Waswas Risiko Resesi

Prancis Hadapi Krisis Politik, Pelaku Usaha Waswas Risiko Resesi

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik
Nasional
1 menit yang lalu

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!
Nasional
9 menit yang lalu

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September
Nasional
12 menit yang lalu

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin
Nasional
15 menit yang lalu

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol
Nasional
17 menit yang lalu

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025