Prabowo: Ketum Partai Sampaikan Anggota DPR Harus Peka dan Berpihak pada Kepentingan Rakyat

Presiden Prabowo dan DPR sepakat cabut tunjangan fantastis anggota dewan untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat dan meredam keresahan publik.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengimbau para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dia juga menyampaikan para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa seluruh Ketua Umum parpol bersepakat untuk menertibkan kader masing-masing agar tidak menimbulkan kegaduhan melalui pernyataan maupun tindakan politik yang tidak sejalan dengan semangat kebersamaan.

“Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen nyata bahwa pejabat publik harus mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi,” tambahnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah bersama pimpinan DPR sepakat mencabut sejumlah kebijakan menyangkut tunjangan fantastis bagi anggota dewan.

Kesepakatan itu diumumkan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), usai pertemuan dengan Ketua Umum partai politik baik dari dalam maupun luar koalisi, serta pimpinan DPR dan MPR.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.

Menurutnya, langkah itu penting untuk menunjukkan keberpihakan pejabat terhadap rakyat, sekaligus meredam keresahan publik di tengah situasi nasional yang penuh dinamika.