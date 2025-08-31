Prabowo Tak Beri Ampun untuk Pelaku Perusakan dan Penjarahan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI-Polri menindak tegas pelaku perusakan dan penjarahan di tengah gejolak aksi demonstrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pihak TNI-Polri untuk menindak setegas-tegasnya para pelaku perusakan fasilitas umum dan penjarah rumah-rumah pejabat dan anggota DPR RI.

Dia juga mengingatkan bahwa sejumlah tindakan yang muncul dalam unjuk rasa akhir-akhir ini tidak hanya sebatas pelanggaran, tetapi berpotensi mengarah pada makar dan terorisme.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” ujar Prabowo saat konferensi di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).

Kendati demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

“Sekali lagi, aspirasi murni harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” pungkas Prabowo.

Menurutnya, sikap pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap aksi massa yang berujung pada perusakan fasilitas umum.

Prabowo menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional rakyat, namun harus dilakukan secara damai tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan.

“Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik atau pribadi, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,” ucap Prabowo.

Kepala negara menegaskan aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, serta menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang mengancam kehidupan bersama.

Prabowo juga menyerukan masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa belakangan ini.

Prabowo menegaskan pemerintah bersama seluruh partai politik, termasuk yang berada di luar koalisi, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik termasuk partai di luar pemerintahan bertekad untuk selalu perjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat paling kecil dan tertinggal,” kata Prabowo.