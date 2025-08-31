Bisnis Indonesia Premium
Dedi Mulyadi Tanggung Pengobatan dan Beri Uang Rp30 Juta ke Mahasiswa UPI yang Ditusuk OTK

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menanggung biaya pengobatan Ilham Renal, mahasiswa UPI yang ditusuk OTK saat demo ricuh di kota Bandung.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 15:00
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjenguk mahasiswa UPI yang menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal (OTK) saat aksi demonstrasi di kota Bandung. Dok Istimewa
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjenguk mahasiswa UPI yang menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal (OTK) saat aksi demonstrasi di kota Bandung. Dok Istimewa
Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menanggung seluruh biaya pengobatan Ilham Renal, mahasiswa UPI yang ditusuk orang tidak dikenal (OTK) saat melerai kericuhan di DPRD Jabar, Bandung pada Sabtu (30/8/2025) malam. 
Dedi Mulyadi menemui Ilham yang baru saja menjalani operasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Minggu (31/8/2025) siang. Gubernur Jabar itu juga sudah meminta pada pihak RSHS agar Ilham dipindahkan ke kelas 1 dan jika kosong ke VIP supaya pemulihannya bisa lebih cepat.
"Kelasnya sudah saya pindahin ke kelas satu ya. Ke kelas satu nanti kalau saya cari kalau masih ada VIP yang kosong. VIP yang kosong kita pindahin ke VIP. Kemudian yang kedua seluruh biayanya sudah kita tanggung semuanya. Itu menjadi tanggungan saya," kata Dedi. 
Pihaknya juga menitipkan uang tunai sebesar Rp30 juta pada pihak keluarga yang menunggu Ilham selama perawatan.
"Yang nungguinnya kita tadi nitip Rp30.000.000 ya untuk agar yang nungguinnya tidak terganggu aktivitas ekonominya, tenang di rumahnya. Jadi sudah clear gitu masalahnya," tuturnya.
Dedi juga meminta agar penggalangan donasi untuk Ilham segera dihentikan karena seluruh penanganan sudah ditanggung. Permintaan ini juga guna mencegah persepsi negatif Ilham tidak ditangani sungguh-sungguh.
"Untuk itu saya menghimbau tidak boleh lagi ada donasi. Oke, siap. Jadi kalau ada yang donasi nanti dipersepsikan kalau dibuat donasi bahwa tidak ada penanganan yang sungguh-sungguh," katanya.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

