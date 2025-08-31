Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aksi Demo Meluas, Alvin Lie: Dimana Mendagri, Menhan, dan Presiden?

Mantan Anggota DPR Alvin Lie kritik absennya pejabat, mulai dari menteri hingga Presiden, saat aksi demonstrasi meluas ke berbagai wilayah.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 15:10
Share
Massa aksi memadati gerbang depan komplek Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan reformasi di tubuh parlemen. Bisnis/Abdurachman
Massa aksi memadati gerbang depan komplek Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan reformasi di tubuh parlemen. Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA— Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alvin Lie menyoroti absennya pejabat negara di ruang publik selama demonstrasi yang meluas di berbagai kota sejak beberapa hari terakhir. 

Alvin Lie mengatakan sudah dua hari demonstrasi meluas di berbagai kota, namun belum ada pejabat terkait yang tampil di publik atau siaran langsung untuk menyampaikan seruan baik kepada pengunjuk rasa maupun aparat penegak hukum.

“Dimana: Menteri Dalam Negeri? Menteri Pertahanan? Kapolri? Panglima TNI? Menko Polkam? Presiden?” tulis Alvin melalui platform X resmi, pada Minggu (31/8/2025).

Sementara itu, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap aparat yang terbukti bertindak berlebihan dalam menangani aksi unjuk rasa. 

“Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan,” kata Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

Prabowo memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap insiden yang menimbulkan korban jiwa. 

Baca Juga

“Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas. Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum,” tegasnya.

Meski begitu, Kepala Negara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Ada unsur-unsur yang ingin huru-hara, yang ingin chaos. Itu tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan bangsa kita,” ucapnya.

Dari sisi legislatif, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf karena kinerja parlemen dinilai belum maksimal dalam menyerap aspirasi publik. 

“Kami meminta maaf apabila belum menjalankan tugas kami sepenuhnya sebagai wakil rakyat, DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat,” kata Puan. 

Puan juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) malam.

“Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya dan diberi ketabahan oleh Allah SWT,” kata Puan.

Dia mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden tersebut secara transparan serta mengawal proses penyelidikannya.

“Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, siang ini, Selasa (26/8/2025).

Informasi pemanggilan itu dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron.

“Iya benar, [pejabat semua dipanggil sama Presiden]” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Istana, Minggu (31/8/2025). 

Namun, Herman mengaku belum mengetahui agenda pasti dari pertemuan yang rencananya dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

“Saya belum tahu, hanya ada undangan untuk kami hadir ke sini," ujarnya.

Dia menegaskan undangan ditujukan kepada seluruh ketua umum partai politik yang ada di Indonesia. 

“Betul-betul [seluruh ketum Parpol]," tambahnya.

Terkait waktu pertemuan, Herman menyebut undangan dijadwalkan berlangsung siang ini.

“Sebentar lagi,” katanya.

Ketika ditanya apakah pertemuan ini berkaitan dengan kondisi politik terkini, Herman memilih menunggu hasil pembahasan internal.

“Nanti kita lihat, nanti setelahnya ya” pungkas Herman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Pernita Hestin Untari
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
6 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
18 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Prabowo: Jangan Merusak Fasilitas Umum, Suarakan Aspirasi dengan Damai

Prabowo: Jangan Merusak Fasilitas Umum, Suarakan Aspirasi dengan Damai

Gejolak Politik Diprediksi Tekan IHSG Besok, Saham Emas & Perbankan Masih Prospektif

Gejolak Politik Diprediksi Tekan IHSG Besok, Saham Emas & Perbankan Masih Prospektif

Didampingi Megawati Cs, Prabowo: Aksi Massa Mengarah Makar dan Terorisme

Didampingi Megawati Cs, Prabowo: Aksi Massa Mengarah Makar dan Terorisme

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Prabowo Tak Beri Ampun untuk Pelaku Perusakan dan Penjarahan

Prabowo Tak Beri Ampun untuk Pelaku Perusakan dan Penjarahan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik
Nasional
25 detik yang lalu

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!
Nasional
7 menit yang lalu

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September
Nasional
11 menit yang lalu

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin
Nasional
14 menit yang lalu

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol
Nasional
15 menit yang lalu

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025