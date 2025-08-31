Aksi Demo Meluas, Alvin Lie: Dimana Mendagri, Menhan, dan Presiden?

Mantan Anggota DPR Alvin Lie kritik absennya pejabat, mulai dari menteri hingga Presiden, saat aksi demonstrasi meluas ke berbagai wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA— Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alvin Lie menyoroti absennya pejabat negara di ruang publik selama demonstrasi yang meluas di berbagai kota sejak beberapa hari terakhir.

Alvin Lie mengatakan sudah dua hari demonstrasi meluas di berbagai kota, namun belum ada pejabat terkait yang tampil di publik atau siaran langsung untuk menyampaikan seruan baik kepada pengunjuk rasa maupun aparat penegak hukum.

“Dimana: Menteri Dalam Negeri? Menteri Pertahanan? Kapolri? Panglima TNI? Menko Polkam? Presiden?” tulis Alvin melalui platform X resmi, pada Minggu (31/8/2025).

Sementara itu, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap aparat yang terbukti bertindak berlebihan dalam menangani aksi unjuk rasa.

“Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan,” kata Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

Prabowo memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap insiden yang menimbulkan korban jiwa.

“Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas. Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum,” tegasnya.

Meski begitu, Kepala Negara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Ada unsur-unsur yang ingin huru-hara, yang ingin chaos. Itu tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan bangsa kita,” ucapnya.

Dari sisi legislatif, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf karena kinerja parlemen dinilai belum maksimal dalam menyerap aspirasi publik.

“Kami meminta maaf apabila belum menjalankan tugas kami sepenuhnya sebagai wakil rakyat, DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat,” kata Puan.

Puan juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) malam.

“Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya dan diberi ketabahan oleh Allah SWT,” kata Puan.

Dia mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden tersebut secara transparan serta mengawal proses penyelidikannya.

“Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, siang ini, Selasa (26/8/2025).

Informasi pemanggilan itu dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron.

“Iya benar, [pejabat semua dipanggil sama Presiden]” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Istana, Minggu (31/8/2025).

Namun, Herman mengaku belum mengetahui agenda pasti dari pertemuan yang rencananya dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Saya belum tahu, hanya ada undangan untuk kami hadir ke sini," ujarnya.

Dia menegaskan undangan ditujukan kepada seluruh ketua umum partai politik yang ada di Indonesia.

“Betul-betul [seluruh ketum Parpol]," tambahnya.

Terkait waktu pertemuan, Herman menyebut undangan dijadwalkan berlangsung siang ini.

“Sebentar lagi,” katanya.

Ketika ditanya apakah pertemuan ini berkaitan dengan kondisi politik terkini, Herman memilih menunggu hasil pembahasan internal.

“Nanti kita lihat, nanti setelahnya ya” pungkas Herman.