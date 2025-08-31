Bisnis Indonesia Premium
Pemerintah Mesti Segera Buka Suara usai Marak Penjarahan, Jangan Picu Ketidakpastian Ekonomi

Pemerintah diminta segera buka suara terkait penjarahan dan demonstrasi agar tidak memicu ketidakpastian ekonomi, serta menunjukkan tindak lanjut yang transparan.
Dany Saputra
Dany Saputra
Minggu, 31 Agustus 2025 | 12:50
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan saat sidang paripurna di DPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan saat sidang paripurna di DPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk segera menyatakan sikap dan menyampaikan tindak lanjut secara transparan atas berbagai tuntutan publik yang memicu aksi unjuk rasa beberapa hari belakangan. 

Sebagaimana diketahui, aksi demonstrasi telah menyebar dari awalnya di Jakarta pada 28—29 Agustus 2025, hingga ke luar Pulau Jawa. Bahkan, demonstrasi mengalami eskalasi hingga aksi ricuh dan penjarahan di beberapa tempat oleh massa tak dikenal. 

Lokasi penjarahan bahkan menyasar rumah-rumah pribadi pejabat negara mulai dari Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, imbas beberapa pernyataan mereka yang memicu polemik di tengah masyarakat. 

Belum adanya sikap resmi terbuka atas penjarahan maupun ricuh massa tak dikenal dari pemerintah sampai dengan siang ini dikhawatirkan memicu ketidakpastian semakin tinggi pada perekonomian.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manillet bahkan menyebut pemerintah bukan hanya perlu segera buka suara, tetapi juga menunjukkan tindak lanjut yang jelas dan transparan. Dia menilai publik butuh jawaban kenapa situasi bisa tereskalasi hingga terjadi penjarahan, misalnya melalui investigasi terbuka.

Selain itu, spekulasi soal pembatasan informasi juga harus dijawab secara gamblang.

"Tanpa langkah ini, ketidakpastian politik dan ekonomi akan semakin tinggi. Plus tindak lanjut di aspek ekonomi misalnya, respon untuk meringankan hidup masyarakat ada tahapan kebijakan yg dilakukan oleh pemerintah. Dalam jangka pendek hingga menengah," terang Yusuf kepada Bisnis, Minggu (31/8/2025).

Menurut Yusuf, gejolak sosial yang terjadi belakangan ini lahir dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan publik yang dinilai tidak adil, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pajak.

Ketika kepercayaan terhadap pemerintah melemah, terangnya, itu turut berdampak langsung kepada keyakinan terhadap pelaku usaha.

"Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, keamanan, dan legitimasi kebijakan untuk dapat berkembang. Ketidakpastian politik dan sosial yang yang tidak dimitigasi oleh pemerintah akan membuat ekspansi bisnis tertunda, investor menahan rencana penanaman modal, serta pasar tenaga kerja ikut terimbas," tuturnya.

Tidak hanya soal dunia usaha, Yusuf turut memandang situasi tidak kondusif seperti ini bisa turut berimbas ke konteks fiskal, dalam hal ini penerimaan pajak. Sebab, penerimaan pajak sangat bergantung dengan arah perekonomian.

"Yang juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah merespons situasi saat ini. Jika aspirasi masyarakat mampu dijawab melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan adil, maka kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kepatuhan pajak berpeluang meningkat," jelasnya. 

Bisnis telah meminta konfirmasi dan tanggapan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selalu perwakilan Istana Negara atas penjarahan yang turut dilakukan di rumah Bendahara Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dinaikkan. 

Pada kuartal II/2025 lalu, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% (YoY) didukung salah satunya pertumbuhan investasi atau PMTB 6,99% (YoY) atau tertinggi sejak kuartal II/2021. 

Hal itu membuat pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2% (YoY) pada tahun ini. Pada tahun depan, sebagaimana RAPBN 2026, pemerintah bahkan memasang target lebih optimistis yakni 5,4% (YoY).

Dany Saputra
Wibi Pangestu Pratama

