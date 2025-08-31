Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

Pakar hukum pidana ingatkan pelaku penjarahan bisa dihukum penjara hingga 12 tahun sesuai Pasal 365 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA— Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan penjarahan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Penjarahan itu pencurian dengan kekerasan [Pasal 365 KUHP],” kata Abdul saat dihubungi Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

Fickar menegaskan proses hukum terhadap pelaku penjarahan harus dijalankan dengan tegas dan keras. Menurutnya, orang-orang yang memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan tindakan kriminal telah merusak dan menodai demokrasi sehingga layak dihukum seberat-beratnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga rumah masing-masing, termasuk menguncinya dengan ketat.

“Demikian juga kepada masyarakat untuk menjaga rumahnya dan menutupnya dengan ketat, karena itu dalam situasi apa pun pembobol rumah dan mencuri isinya bisa dihukum seberat-beratnya,” katanya.

Pasal 365 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku mengambil barang milik orang lain dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari penjara paling lama sembilan tahun untuk kasus pencurian dengan kekerasan biasa, hingga 12 tahun jika disertai keadaan yang memberatkan.

Bahkan, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijerat pidana mati, seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.

Sebelumnya, aksi penjarahan marak terjadi pascademonstrasi yang berlangsung di ibu kota. Rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Sejumlah perabotan rumah tangga, pakaian, hingga barang elektronik raib dibawa massa. Bahkan, hewan peliharaan berupa kucing anggora juga turut diambil.

Kericuhan juga meluas hingga kawasan permukiman lain. Pada Minggu (31/8/2025) dini hari, massa dilaporkan mendatangi rumah yang diduga milik Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak massa membawa keluar kursi, televisi, hingga perhiasan dari rumah tersebut. Kasus serupa terjadi di rumah Uya Kuya, artis sekaligus anggota DPR, di Jakarta Timur. Massa merobohkan pagar rumah dan menerobos masuk hingga ke lantai dua untuk menjarah berbagai barang.

Kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta, juga tidak luput dari sasaran amukan massa, dengan sejumlah barang pribadi dibawa keluar oleh penjarah.

Rangkaian peristiwa tersebut menambah daftar panjang rumah pejabat negara yang menjadi sasaran pascagelombang protes yang pecah sejak 25 Agustus lalu.