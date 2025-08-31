Bisnis Indonesia Premium
Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

Pakar hukum pidana ingatkan pelaku penjarahan bisa dihukum penjara hingga 12 tahun sesuai Pasal 365 KUHP.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 11:56
Warga menjarah barang berharga dari rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8/2025) malam. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo.
Warga menjarah barang berharga dari rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8/2025) malam. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA— Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan penjarahan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Penjarahan itu pencurian dengan kekerasan [Pasal 365 KUHP],” kata Abdul saat dihubungi Bisnis pada Minggu (31/8/2025). 

Fickar menegaskan proses hukum terhadap pelaku penjarahan harus dijalankan dengan tegas dan keras. Menurutnya, orang-orang yang memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan tindakan kriminal telah merusak dan menodai demokrasi sehingga layak dihukum seberat-beratnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga rumah masing-masing, termasuk menguncinya dengan ketat. 

“Demikian juga kepada masyarakat untuk menjaga rumahnya dan menutupnya dengan ketat, karena itu dalam situasi apa pun pembobol rumah dan mencuri isinya bisa dihukum seberat-beratnya,” katanya.

Pasal 365 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku mengambil barang milik orang lain dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari penjara paling lama sembilan tahun untuk kasus pencurian dengan kekerasan biasa, hingga 12 tahun jika disertai keadaan yang memberatkan. 

Bahkan, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijerat pidana mati, seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.

Sebelumnya, aksi penjarahan marak terjadi pascademonstrasi yang berlangsung di ibu kota. Rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. 

Sejumlah perabotan rumah tangga, pakaian, hingga barang elektronik raib dibawa massa. Bahkan, hewan peliharaan berupa kucing anggora juga turut diambil.

Kericuhan juga meluas hingga kawasan permukiman lain. Pada Minggu (31/8/2025) dini hari, massa dilaporkan mendatangi rumah yang diduga milik Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. 

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak massa membawa keluar kursi, televisi, hingga perhiasan dari rumah tersebut. Kasus serupa terjadi di rumah Uya Kuya, artis sekaligus anggota DPR, di Jakarta Timur. Massa merobohkan pagar rumah dan menerobos masuk hingga ke lantai dua untuk menjarah berbagai barang.

Kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta, juga tidak luput dari sasaran amukan massa, dengan sejumlah barang pribadi dibawa keluar oleh penjarah.

Rangkaian peristiwa tersebut menambah daftar panjang rumah pejabat negara yang menjadi sasaran pascagelombang protes yang pecah sejak 25 Agustus lalu.

Penulis : Pernita Hestin Untari
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
3 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
14 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Berita Terbaru

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!
Nasional
1 menit yang lalu

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem
Nasional
28 menit yang lalu

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)
Nasional
40 menit yang lalu

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun
Nasional
46 menit yang lalu

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia
Nasional
54 menit yang lalu

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia

