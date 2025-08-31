Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Imbauan Para Kepala Daerah Jaga Situasi Tetap Aman dan Kondusif

Para kepala daerah seperti Sri Sultan, Dedi Mulyadi, Khofifah, dan Andra Soni turun langsung menemui massa demo untuk meredam aksi anarkis dan mengajak dialog damai.
Mia Chitra Dinisari,Newswire
Mia Chitra Dinisari & Newswire - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 11:14
Share
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025). JIBI/Hakim Baihaqi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025). JIBI/Hakim Baihaqi

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kepala daerah turun langsung ke masyarakat yang melakukan aksi demo untuk meredam aksi anarkis.

Mulai dari Dedi Mulyadi hingga Sri Sultan menghampiri masyarakat saat demo pada 30 Agustus kemarin.

Mereka juga memberikan imbauan pada warga untuk tetap menjaga lingkungan masing-masing agar tetap aman.

Berikut imbauan para kepala daerah pada masyarakat

1. Sri Sultan Hamengkubowono

Dilansir dari Antara, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa aksi di halaman Mapolda DIY pada Sabtu (30/8) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Kehadirannya diiringi alunan gending "Raja Manggala" yang diputar melalui pengeras suara. Gending ini biasanya dimainkan ketika Sultan "miyos" atau berjalan keluar untuk menerima tamu kerajaan.

"Saya menghargai apa yang Anda semua lakukan. Apa yang Anda semua lakukan itu salah satu dari keinginan kita bersama untuk tumbuhnya demokratisasi di Yogyakarta. Saya pun sepakat dengan itu," tutur Sultan di hadapan peserta aksi.

Baca Juga

Sultan berharap demokratisasi di Yogyakarta berlangsung tanpa kekerasan mengingat daerah ini tak memiliki tradisi penuntasan masalah lewat cara kekerasan.

"Saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua termasuk diri saya pun juga. Apalagi Yogyakarta ini tidak ada kebiasaan terjadi kekerasan-kekerasan di dalam membangun demokrasi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sultan pun mengutarakan rasa duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, dalam peristiwa di Jakarta.

Sebelum menemui peserta aksi, Sultan lebih dulu bertemu Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono. Ia kemudian meminta delapan pendemo yang sempat diamankan aparat untuk dibebaskan.

"Saya sudah berbicara dengan bapak Kapolda, bersama saya ada delapan orang yang itu semua adalah teman-teman anda. Bersama ini juga bersama saya juga berada di sini, saya kembalikan kepada saudara-saudara. Karena itu teman anda semua," kata Sultan.

Sultan HB X berharap pembebasan delapan orang tersebut dapat membuka ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Ia juga menyatakan siap menjadi penghubung aspirasi warga ke pemerintah pusat.

"Kalau tenaga saya, pikiran saya dibutuhkan, silakan. Tapi saya harus dapat suratnya, karena surat itu sebagai dasar saya untuk mendiskusikan dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Sultan kemudian mengajak massa membubarkan diri untuk pulang dan beristirahat.

"Mari kita sama-sama pulang dan tidur. Kita semua sudah capek. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti tindak lanjutnya nanti kita bisa didiskusikan," ucap Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.

2. Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga ikut turun menghampiri para demonstran dalam aksi demo di DPDR dan Gedung Sate Bandung pada Sabtu 30 Agustus semalam.

Dia melakukan pendekatan agar para demonstran menghentikan aksi anarkisnya yang membakar gedung DPRD dan Gedung Sate agar tidak meluas kerusakan yang terjadi.

Di akun instagramnya, dia juga menyampaikan imbauan pada warga agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

"Saya mengucapkan terimakasih pada teman-teman yang menyampaikan aksi demonstrasi dengan baik, tertib, terarah dan terencana dengan baik dengan tujuan melakukan perubahan seluruh karakter dan mentalitas seluruh penyelenggara negara termasuk saya untuk senantisa berkomitmen untuk kepentingan masyarakat tidak mementingkan ego diri, keluarga dan kepentingan," ujarnya.

"Saya ucapkan terimakasih juga kepada seluruh aparat yang masih konsistensi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. dan juga seluruh kejadian yang menyakitkan dan menjengkelkan kita tidak terulang lagi dan semoga kita ke depan bisa menata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita dengan melakukan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat," tambahnya.

"Saya ucapkan terimakasih ya. Semoga suasana aman, tertib dan nyaman senantiasa terjaga dan terpelihara," tutupnya.

3. Khofifah Indarparawangsa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendengarkan aspirasi masyarakat yang berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya dengan mengajak mereka masuk halaman serta membagikan lebih dari seribu paket sembako, Sabtu.

Orang nomor satu di Jawa Timur itu keluar dari Gedung Negara Grahadi dan langsung menyapa warga yang sejak siang berkerumun di sekitar lokasi.

Ia menyalami sejumlah masyarakat, bahkan memeluk mereka sembari menanyakan keluhan dan kebutuhan sehari-hari.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh warga untuk tetap guyub rukun, menjaga situasi kondusif, dan saling menguatkan di tengah dinamika yang berkembang.

Selain berinteraksi langsung, Khofifah juga membuka ruang dialog untuk menampung berbagai masukan masyarakat.

Seluruh masukan tersebut, menurut dia, akan ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tak hanya menerima keluhan, ia juga mendapat banyak doa dari masyarakat yang berharap tetap kuat memimpin provinsi ini.

4. Andra Soni

Dilansir dari laman pemprov Banten, Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki turun menemui massa aksi demonstrasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Sabtu (30/8/2025) malam.

Aksi yang digelar sejak siang hingga malam hari itu diikuti oleh gabungan mahasiswa, pelajar, dan pengemudi ojek online.

Dalam dialog singkat di tengah hujan deras, Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menampung aspirasi masyarakat.

Ia juga mengingatkan massa maupun aparat keamanan untuk tetap berhati-hati dengan situasi yang berkembang di lapangan.

“Saya turut berduka cita atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, pada aksi kemarin. Musibah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, termasuk pemerintah daerah,” Kata Andra Soni.

Andra Soni menambahkan, ada sejumlah hal yang disampaikan massa terkait urusan administrasi, seperti pengurusan SKCK, hingga penanganan masalah hukum yang menimpa rekan-rekan mereka.

Ia menegaskan, komitmen dari Kapolda dan Danrem akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.

“Untuk seluruh pihak, mari sama-sama menjaga agar semua berjalan kondusif. Sampaikan aspirasi dengan baik, karena itu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Saya minta masyarakat tetap tenang, ikuti arahan sesuai hukum, dan jika ingin menyampaikan aspirasi maupun tuntutan, lakukan dengan cara yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.

Andra Soni mengatakan bahwa kepemimpinannya sebagai Gubernur Banten tidak anti kritik hingga menampung dan mendengar aspirasi rakyat

“InsyaAllah, di masa kepemimpinan saya di Provinsi Banten, aspirasi masyarakat akan terus kita dengar,” tegas Andra Soni.

Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki menyampaikan agar massa menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak anarkis. Ia berjanji akan memfasilitasi pertemuan perwakilan massa dengan pejabat terkait.

“Kalau kawan-kawan ingin bertemu dengan anggota DPR atau dengan Gubernur, silakan lewat saya. Akan saya jembatani. Tapi jangan beramai-ramai, cukup perwakilan 10 orang. Kalau perlu, saya akan kawal langsung ke ruangan saya untuk berdialog,” tegas Hengki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari & Newswire
Editor : Mia Chitra Dinisari
Sumber : Antara, Pemprov Banten, Instagram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
3 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
14 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cara Dedi Mulyadi Tenangkan Massa Demo yang Rusak Gedung Sate

Cara Dedi Mulyadi Tenangkan Massa Demo yang Rusak Gedung Sate

Singgung Demonstran Terorganisir dalam Aksi Massa di Bandung, KDM: Mereka Terlatih

Singgung Demonstran Terorganisir dalam Aksi Massa di Bandung, KDM: Mereka Terlatih

Stasiun CNG Gresik Beroperasi, CGAS Berpotensi Raup Rp150 Miliar

Stasiun CNG Gresik Beroperasi, CGAS Berpotensi Raup Rp150 Miliar

Ketua KPK Blak-blakan Alasan Khofifah Diperiksa di Polda Jatim

Ketua KPK Blak-blakan Alasan Khofifah Diperiksa di Polda Jatim

Swasembada Gula, Jatim Ekstensifikasi 70.000 Hektare Lahan Tebu

Swasembada Gula, Jatim Ekstensifikasi 70.000 Hektare Lahan Tebu

Alasan KPK Tidak Periksa Khofifah di Jakarta pada Kasus Suap Dana Hibah

Alasan KPK Tidak Periksa Khofifah di Jakarta pada Kasus Suap Dana Hibah

Perpanjangan Jalur MRT Bakal Sampai Balaraja, Pemprov Banten Siap Beri Dukungan

Perpanjangan Jalur MRT Bakal Sampai Balaraja, Pemprov Banten Siap Beri Dukungan

Banten International Stadium (BIS) Jadi Kandang Dewa United, Ini Harapan Gubernur Andra

Banten International Stadium (BIS) Jadi Kandang Dewa United, Ini Harapan Gubernur Andra

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!
Nasional
54 detik yang lalu

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem
Nasional
27 menit yang lalu

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)
Nasional
39 menit yang lalu

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun
Nasional
46 menit yang lalu

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia
Nasional
54 menit yang lalu

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025