Imbauan Para Kepala Daerah Jaga Situasi Tetap Aman dan Kondusif

Para kepala daerah seperti Sri Sultan, Dedi Mulyadi, Khofifah, dan Andra Soni turun langsung menemui massa demo untuk meredam aksi anarkis dan mengajak dialog damai.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kepala daerah turun langsung ke masyarakat yang melakukan aksi demo untuk meredam aksi anarkis.

Mulai dari Dedi Mulyadi hingga Sri Sultan menghampiri masyarakat saat demo pada 30 Agustus kemarin.

Mereka juga memberikan imbauan pada warga untuk tetap menjaga lingkungan masing-masing agar tetap aman.

Berikut imbauan para kepala daerah pada masyarakat

1. Sri Sultan Hamengkubowono

Dilansir dari Antara, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa aksi di halaman Mapolda DIY pada Sabtu (30/8) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Kehadirannya diiringi alunan gending "Raja Manggala" yang diputar melalui pengeras suara. Gending ini biasanya dimainkan ketika Sultan "miyos" atau berjalan keluar untuk menerima tamu kerajaan.

"Saya menghargai apa yang Anda semua lakukan. Apa yang Anda semua lakukan itu salah satu dari keinginan kita bersama untuk tumbuhnya demokratisasi di Yogyakarta. Saya pun sepakat dengan itu," tutur Sultan di hadapan peserta aksi.

Sultan berharap demokratisasi di Yogyakarta berlangsung tanpa kekerasan mengingat daerah ini tak memiliki tradisi penuntasan masalah lewat cara kekerasan.

"Saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua termasuk diri saya pun juga. Apalagi Yogyakarta ini tidak ada kebiasaan terjadi kekerasan-kekerasan di dalam membangun demokrasi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sultan pun mengutarakan rasa duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, dalam peristiwa di Jakarta.

Sebelum menemui peserta aksi, Sultan lebih dulu bertemu Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono. Ia kemudian meminta delapan pendemo yang sempat diamankan aparat untuk dibebaskan.

"Saya sudah berbicara dengan bapak Kapolda, bersama saya ada delapan orang yang itu semua adalah teman-teman anda. Bersama ini juga bersama saya juga berada di sini, saya kembalikan kepada saudara-saudara. Karena itu teman anda semua," kata Sultan.

Sultan HB X berharap pembebasan delapan orang tersebut dapat membuka ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Ia juga menyatakan siap menjadi penghubung aspirasi warga ke pemerintah pusat.

"Kalau tenaga saya, pikiran saya dibutuhkan, silakan. Tapi saya harus dapat suratnya, karena surat itu sebagai dasar saya untuk mendiskusikan dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Sultan kemudian mengajak massa membubarkan diri untuk pulang dan beristirahat.

"Mari kita sama-sama pulang dan tidur. Kita semua sudah capek. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti tindak lanjutnya nanti kita bisa didiskusikan," ucap Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.

2. Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga ikut turun menghampiri para demonstran dalam aksi demo di DPDR dan Gedung Sate Bandung pada Sabtu 30 Agustus semalam.

Dia melakukan pendekatan agar para demonstran menghentikan aksi anarkisnya yang membakar gedung DPRD dan Gedung Sate agar tidak meluas kerusakan yang terjadi.

Di akun instagramnya, dia juga menyampaikan imbauan pada warga agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

"Saya mengucapkan terimakasih pada teman-teman yang menyampaikan aksi demonstrasi dengan baik, tertib, terarah dan terencana dengan baik dengan tujuan melakukan perubahan seluruh karakter dan mentalitas seluruh penyelenggara negara termasuk saya untuk senantisa berkomitmen untuk kepentingan masyarakat tidak mementingkan ego diri, keluarga dan kepentingan," ujarnya.

"Saya ucapkan terimakasih juga kepada seluruh aparat yang masih konsistensi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. dan juga seluruh kejadian yang menyakitkan dan menjengkelkan kita tidak terulang lagi dan semoga kita ke depan bisa menata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita dengan melakukan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat," tambahnya.

"Saya ucapkan terimakasih ya. Semoga suasana aman, tertib dan nyaman senantiasa terjaga dan terpelihara," tutupnya.

3. Khofifah Indarparawangsa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendengarkan aspirasi masyarakat yang berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya dengan mengajak mereka masuk halaman serta membagikan lebih dari seribu paket sembako, Sabtu.

Orang nomor satu di Jawa Timur itu keluar dari Gedung Negara Grahadi dan langsung menyapa warga yang sejak siang berkerumun di sekitar lokasi.

Ia menyalami sejumlah masyarakat, bahkan memeluk mereka sembari menanyakan keluhan dan kebutuhan sehari-hari.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh warga untuk tetap guyub rukun, menjaga situasi kondusif, dan saling menguatkan di tengah dinamika yang berkembang.

Selain berinteraksi langsung, Khofifah juga membuka ruang dialog untuk menampung berbagai masukan masyarakat.

Seluruh masukan tersebut, menurut dia, akan ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tak hanya menerima keluhan, ia juga mendapat banyak doa dari masyarakat yang berharap tetap kuat memimpin provinsi ini.

4. Andra Soni

Dilansir dari laman pemprov Banten, Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki turun menemui massa aksi demonstrasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Sabtu (30/8/2025) malam.

Aksi yang digelar sejak siang hingga malam hari itu diikuti oleh gabungan mahasiswa, pelajar, dan pengemudi ojek online.

Dalam dialog singkat di tengah hujan deras, Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menampung aspirasi masyarakat.

Ia juga mengingatkan massa maupun aparat keamanan untuk tetap berhati-hati dengan situasi yang berkembang di lapangan.

“Saya turut berduka cita atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, pada aksi kemarin. Musibah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, termasuk pemerintah daerah,” Kata Andra Soni.

Andra Soni menambahkan, ada sejumlah hal yang disampaikan massa terkait urusan administrasi, seperti pengurusan SKCK, hingga penanganan masalah hukum yang menimpa rekan-rekan mereka.

Ia menegaskan, komitmen dari Kapolda dan Danrem akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.

“Untuk seluruh pihak, mari sama-sama menjaga agar semua berjalan kondusif. Sampaikan aspirasi dengan baik, karena itu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Saya minta masyarakat tetap tenang, ikuti arahan sesuai hukum, dan jika ingin menyampaikan aspirasi maupun tuntutan, lakukan dengan cara yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.

Andra Soni mengatakan bahwa kepemimpinannya sebagai Gubernur Banten tidak anti kritik hingga menampung dan mendengar aspirasi rakyat

“InsyaAllah, di masa kepemimpinan saya di Provinsi Banten, aspirasi masyarakat akan terus kita dengar,” tegas Andra Soni.

Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki menyampaikan agar massa menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak anarkis. Ia berjanji akan memfasilitasi pertemuan perwakilan massa dengan pejabat terkait.

“Kalau kawan-kawan ingin bertemu dengan anggota DPR atau dengan Gubernur, silakan lewat saya. Akan saya jembatani. Tapi jangan beramai-ramai, cukup perwakilan 10 orang. Kalau perlu, saya akan kawal langsung ke ruangan saya untuk berdialog,” tegas Hengki.