Sejumlah Massa Ojol Tampak Datangi Gedung DPR

Sejumlah pengemudi ojek online mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta pada 29 Agustus 2025, sementara Brimob bersiaga. Aksi ini terkait insiden demo ricuh sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengemudi ojek online alias ojol mulai mendatangi Gerbang Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025) siang.

Pantau Bisnis di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, belasan pengemudi atau driver ojol merapat di depan Gedung DPR RI. Massa ojol ini masih cair, datang dengan keinginan sendiri.

Dari informasi yang dihimpun di antara pengemudi ojol, memang tidak ada arahan khusus untuk melakukan demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan. Sejumlah pengemudi ojol hanya tampak bersantai sebentar, berbincang-bincang di antara sesamanya dan kemudian pergi.

Kendati demikian, pasukan Korps Brigade Mobile (Brimob) sudah berjaga di belakang gerbang utama Kompleks Parlemen. Ada ratusan Brimob, lengkap dengan pakaian pengaman, dan belasan kendaraan taktis sudah bersiap.

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) mendatangi Gerbang Utama Kompleks Parlemen Senayan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025).- BISNIS/Surya Dua Artha Simanjuntak.

Sebelumnya, Kamis (28/8/2025), depan gerbang utama gedung DPR/MPR memang menjadi titik pusat demonstrasi. Sejumlah massa buruh, mahasiswa, dan pelajar menuntut kenaikan upah minimum, pemangkasan pajak, hingga pembatalan tunjangan anggota parlemen.

Kendati demikian, demo ricuh usai aparat mencoba membubarkan paksa massa. Demo menyebar ke sejumlah wilayah seperti kawasan Pejompongan dan Bendungan Hilir (Benhil), Karet Tengsin, Jakarta Pusat.

Bahkan, seorang driver ojol dilindas mobil kendaraan taktis (Rantis) Barakuda milik Polri. Korban, Affan Kurniawan, dinyatakan meninggal tak lama setelahnya.

Kabar meninggalnya Affan memantik amarah publik. Pada hari ini, Jumat (29/8/2025), sejumlah massa melakukan unjuk rasa di Jalan Otista, Jakarta Timur.

Kapolres Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal mengatakan massa membubarkan diri setelah pihaknya melakukan negosiasi dengan massa aksi.

"Massa saat ini sudah membubarkan diri setelah kita lakukan kordinasi," ujar Alfian saat dikonfirmasi, Jumat (29/8/2025).

Dia menambahkan, dalam peristiwa ini diwarnai oleh anggota kepolisian yang sempat disandera oleh aksi massa. Tak lama berselang, Polres Jaktim berhasil mengamankan sandera tersebut.

Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyerukan seruan aksi demonstrasi dengan tuntutan reformasi Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta pada hari ini, Jumat (29/8/2025).