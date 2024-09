HLF-MSP 2024 di Bali, Bappenas: Dihadiri 26 Negara dan 1.200 Peserta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, NUSA DUA- Gelaran Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 pada 1-3 September 2024 di Bali akan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari 26 negara.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, menjelaskan hingga saat ini, sebanyak 1.275 peserta dari 26 negara telah menyatakan kesediaannya hadir.

"Jumlah tersebut terdiri dari 786 perwakilan pemerintah, 102 dari organisasi internasional, 107 dari organisasi non-pemerintah, 128 dari sektor swasta, 8 filantropi, 9 lembaga think tank, 56 komunitas akademisi, 9 bank multilateral, dan 70 petugas keamanan," kata Bogat dalam keterangan resminya, Minggu (1/9/2024).

Bogat menuturkan, angka ini melampaui target awal yang ditetapkan, yaitu 1.000 peserta, menandakan antusiasme besar dari berbagai pihak.

Dia menjelaskan, HLF MSP 2024 juga akan menghadirkan 102 pembicara global dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, filantropi, LSM, dan organisasi internasional.

Selain itu, kegiatan ini didukung oleh 33 mitra yang telah siap berpartisipasi dalam ekshibisi, serta sistem keamanan siber dan fisik yang telah dipersiapkan dengan matang.

"Kata kunci dalam forum HLF MSP ini adalah transformasi, kolaborasi, kerja sama, dan keberlanjutan. Ini semua yang menjadi motivasi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan transformasi serta inklusivitas pembangunan," kata Bogat.

Dia mengatakan, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan menyambut seluruh perwakilan negara dalam sesi Welcoming Dinner, serta membuka sesi utama dalam Joint Leaders Session Indonesia-Africa Forum (IAF) dan HLF MSP 2024 pada hari kedua.

High-Level Plenary Session pada hari kedua akan dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, diikuti oleh pidato kunci dari Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, serta Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmão.

Selain sesi utama, forum ini juga akan menggelar 12 parallel events dan 17 side events yang berlangsung hingga 3 September 2024 di Bali International Convention Center, Nusa Dua. Berbagai topik yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan akan dibahas dalam forum ini, termasuk strategi untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor dan negara dalam menghadapi tantangan global.

Bogat menambahkan, HLF MSP 2024 mengambil terma "Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change". HLF MSP 2024 menjadi landasan bagi Summit of the Future yang akan diselenggarakan di New York pada 22-23 S eptember 2024.

HLF MSP 2024 di Bali diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan dialog kebijakan dan memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia, Indonesia berharap dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan transformasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global.