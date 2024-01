Cuti Bersama Imlek Februari 2024 Didahului Kalender Merah Isra Miraj, Pemilu Libur?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 7/2024 tentang Cuti Bersama Aparatur Sipil Negara tahun 2024. Aturan baru ini menetapkan cuti bersama pada bulan Februari hanya satu hari yakni terkait Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili.

Dengan aturan yang ditandatangani pada 9 Januari 2024 itu, maka sejauh ini pada hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari, tidak diliburkan atau tetap masuk kerja seperti biasa.

Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional. Saat itu, keputusan presiden dikeluarkan sepekan sebelum hari pemungutan suara. Demikian juga dengan 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Keputusan Presiden menetapkan pemilu sebagai hari libur nasional.



Mengacu kepada ketetapan yang ada, libur pada Februari cukup panjang. Pasalnya, terdapat dua hari libur nasional pada bulan Februari yakni Libur Nasional Isra Miraj 2024 yang jatuh pada 8 Februari, serta libur nasional tahun baru Imlek 2024 yang jatuh pada 10 Februari.

Di antara kedua tanggal, yakni 9 Februari ditetapkan sebagai cuti bersama. Sedangkan 11 Februari adalah hari Minggu.

Jadwal Cuti Bersama dan Libur Februari 2024, ada Isra Miraj dan Imlek

Kalender Merah Libur Nasional Imlek: Sabtu, 10 Februari, Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili

Cuti bersama Imlek 2024: Jumat, 9 Februari 2024, Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili

Kalender Merah Libur Nasional Isra Miraj: Kamis, 8 Februari 2024



Berikut Jadwal Cuti Bersama 2024 dalam Perpres Terbaru:

* Tanggal 12 Maret 2024 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946;

* Tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 (Senin, Selasa, Jumat, dan Senin) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;

* Tanggal 10 Mei 2024 (Jumat) sebagai cuti bersama Kenaikan Isa Al Masih;

* Tanggal 24 Mei 2024 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak;

* Tanggal 18 Juni 2024 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya ldul Adha 1445 Hijriah; dan

* Tanggal 26 Desember 2024 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Berikut Kalender Merah Libur Nasional 2024:

Senin, 1 Januari: Tahun Baru 2024 Masehi

Kamis, 8 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Senin, 11 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946

Jumat, 29 Maret: Wafat Isa Al Masih

Minggu, 31 Maret: Hari Paskah

Rabu - Kamis, 10-11 April: Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

Rabu, 1 Mei: Hari Buruh Internasional

Kamis, 9 Mei: Kenaikan Isa Al Masih

Kamis, 23 Mei: Hari Raya Waisal 2568 BE

Sabtu, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila

Senin, 17 Juni: Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah

Minggu, 7 Juli: Tahun Baru Islam 1446 Hijriah

Sabtu, 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Senin, 16 September: Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 25 Desember: Hari Raya Natal

