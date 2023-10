Gerindra Jawab Netizen yang Berandai-andai Prabowo Meninggal saat Jadi Presiden

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Komentar netizen di media sosial semakin ada-ada saja. Terbaru, ada yang berandai-andai jika Prabowo Subianto meninggal saat jadi Presiden.

Sedang viral di media sosial tentang netizen yang berandai-andai Prabowo meninggal saat menjabat sebagai Presiden RI dan menggantikan Jokowi nantinya.

Warganet tersebut bertanya, apakah posisi seorang Kepala Negara akan jatuh ke tangan Gibran Rakabuming Raka yang banyak pihak mengklaim baru anak kemarin sore?

"Banyak yang berandai-andai, misal Prabowo jadi presiden dan kemudian meninggal, bayangkan Gibran yg akan menggantikannya. Anak kemarin sore akan memimpin 270 jt rakyat Indonesia," tulis netizen tersebut.

Bukan hanya Prabowo, akun tersebut juga berandai-andai jika Jokowi meninggal lebih dulu. Ia bertanya apakah perlakuan Prabowo kepada Gibran akan sama?

"By the way, belum ada yg berandai-andai semisal Prabowo jadi presiden, tapi yg meninggal justeru pak Jokowi. Kira-kira Gibran bakal diapakan oleh Prabowo? Akan seperti apakah kepemimpinan Prabowo?," ia menambahkan.

Meski demikian, akun tersebut mengatakan bahwa itu hanyalah andai-andai, karana menurutnya berandai-andai itu bebas saja.

Jawaban Gerindra

Tidak disangka, komentar tersebut mendapatkan balasan dari Gerinda di platform X (dulunya Twitter).

Gerindra mengatakan bahwa mati bukan hanya dialami yang lebih tua, karena bisa datang kepada siapa saja.

Akun tersebut kemudian mengajak netizen untuk lebih banyak beribadah dan berbuat baik kepada sesama ketimbang hanya terus berandai-andai.

“Mati bukan hanya dialami yg lebih tua, bukan juga yg sedang sakit. Yang lebih muda atau yang lebih sehat bisa saja 'dijemput' lebih awal.” Betul sekali. Maka dari itu, daripada banyak berandai-andai, lebih baik kita banyak beribadah dan berbuat baik kepada sesama, agar menjadi bekal kita di akhirat nanti," jawab Gerindra.

